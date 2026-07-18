Mondiali, Vozinha a Sky: "La mia vita è cambiata molto"

Capo Verde è stata la grande sorpresa di questi Mondiali e il suo portiere, Vozinha, è diventata una star social. Intervistato da Sky Sport, il portiere ha detto: "È stato un Mondiale ricco di emozioni. Abbiamo realizzato un sogno, a prescindere dall'eliminazione contro l'Argentina. Siamo usciti a testa alta. Com'è cambiata la mia vita? Sono cambiate molte cose, sui social e anche fuori dal campo. Ho sempre lottato nella mia carriera, lavorando ogni giorno. Tutto questo è meraviglioso"

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