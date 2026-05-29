L'Argentina giocherà la sua settima finale nella Coppa del Mondo: solo la Germania ne ha giocate di più (otto). L'Albiceleste ha vinto tre volte il trofeo (1978, 1986, 2022) e ha perso la finale in altrettante occasioni (1930, 1990, 2014). La Spagna ha vinto cinque finali su sei nei maggiori tornei internazionali (Europei/Mondiali), alzando quattro volte il trofeo nelle cinque finali disputate agli Europei (1964, 2008, 2012, 2024; sconfitta nel 1984) e vincendo la sua unica precedente finale di Coppa del Mondo nel 2010 contro i Paesi Bassi. Solo la Germania (sette) e l'Italia (sei) hanno sollevato più volte questi trofei rispetto alla Roja tra le nazionali europee.