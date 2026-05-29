L'Argentina ha vinto tutte le sette partite disputate nella Coppa del Mondo 2026 e potrebbe diventare la prima squadra, dopo il Brasile nel 2002 (7 vittorie in sette gare), a registrare un record di vittorie del 100% in una singola edizione del torneo. Inoltre, otto successi consecutivi rappresenterebbero la seconda striscia vincente più lunga nella storia dei Mondiali, dietro alle 11 vittorie di fila del Brasile tra il 2002 e il 2006.
Spagna-Argentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Al MetLife Stadium si gioca la finale dei Mondiali: De La Fuente punta su Oyarzabal nel ruolo di punta, con Yamal-Dani Olmo-Baena alle sue spalle. Coppia di centrocampo formata da Rodri e Fabian Ruiz. Scaloni conferma Alvarez con Messi e sceglie Nico Gonzalez e De Paul sugli esterni, con Montiel preferito a Molina in difesa. Calcio d'inizio alle 21
FORMAZIONI UFFICIALI
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente
ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni
Mondiali, bomber all-time: Mbappé a +1 su Messi
Per il fuoriclasse argentino non solo l'obiettivo di confermarsi campione del mondo, ma anche quello di riprendersi il titolo di capocannoniere nella storia dei Mondiali.
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Non è escluso che il titolo tra Spagna e Argentina si decida dagli undici metri come nel 2022.
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L'Argentina giocherà la sua settima finale nella Coppa del Mondo: solo la Germania ne ha giocate di più (otto). L'Albiceleste ha vinto tre volte il trofeo (1978, 1986, 2022) e ha perso la finale in altrettante occasioni (1930, 1990, 2014). La Spagna ha vinto cinque finali su sei nei maggiori tornei internazionali (Europei/Mondiali), alzando quattro volte il trofeo nelle cinque finali disputate agli Europei (1964, 2008, 2012, 2024; sconfitta nel 1984) e vincendo la sua unica precedente finale di Coppa del Mondo nel 2010 contro i Paesi Bassi. Solo la Germania (sette) e l'Italia (sei) hanno sollevato più volte questi trofei rispetto alla Roja tra le nazionali europee.
L'uomo, probabilmente, più atteso del match: l'arrivo di Lionel Messi, con alle spalle De Paul che era in ballottaggio con Simeone.
Lo scatto durante lo show pre-partita, cominciato a circa un'ora e mezza dal fischio d'inizio. All'apparenza i tifosi della Spagna sono in numero inferiore rispetto a quelli dell'Argentina.
Tantissimi i tifosi dell'Argentina che hanno riempito gli spalti del MetLife Stadium.
Tutti i vip presenti per Spagna-Argentina
Appuntamento imperdibile anche per le tante celebrità sugli spalti e durante lo spettacolo in campo. Si va dalla politica con Trump e i Reali spagnoli (ma non l'argentino Milei) alle star del cinema come Brad Pitt, Penelope Cruz e Javier Bardem. Tanti, ovviamente, gli ex calciatori e gli sportivi dalla Vonn a Malinin. Ecco la sfilata degli spettatori più famosi al Mondiale.
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Le scelte di Scaloni
Qualche novità, invece, per il Ct dell'Argentina: la principale è Nico Gonzalez, esterno insieme a De Paul, mentre in avanti c'è ancora Alvarez con Messi. In difesa Montiel preferito a Molina, con Tagliafico sul lato opposto.
Le scelte di De La Fuente
Il Ct della Spagna conferma lo stesso 11 della semifinale, con Oyarzabal riferimento offensivo e il tridente Yamal-Olmo-Baena alle sue spalle. Laporte e Cubarsí coppia di centrali in difesa, a centrocampo Rodri e Fabian Ruiz.
Lo spettacolo del pre-partita, con ballerini e musicisti a scaldare il pubblico newyorchese
Ora è Post Malone a intrattenere il pubblico del MetLife Stadium. Tra poco vedremo protagonista anche Laura Pausini, oltre a tante altre star della musica come Robbie Williams.
Cerimonia di chiusura
È iniziata la prima parte della cerimonia di chiusura di questo Mondiale, ricordando che all'intervallo ci sarà l'half time show
Formazioni ufficiali
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente
ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni
I precedenti
Questa sarà solo la seconda sfida tra Spagna e Argentina nella storia della Coppa del Mondo, dopo il successo per 2-1 dell'Albiceleste nella fase a gironi del 1966.
Argentina pericolosa dalla distanza
L'Argentina ha segnato cinque gol da fuori area nella Coppa del Mondo 2026 e nessuna squadra ha fatto meglio in una singola edizione del torneo negli ultimi 60 anni (dal 1966), al pari del Brasile nel 1978 e nel 1982 e della Germania nel 1990.
Spagna mai sotto nel punteggio
Nella Coppa del Mondo 2026 la Spagna è diventata la prima squadra nella storia a registrare sei clean sheet in una singola edizione della competizione. La Roja non è mai stata in svantaggio in questo torneo e solo altre due squadre hanno conquistato il trofeo senza mai andare sotto nel punteggio: l'Italia (nel 1938 e nel 1982) e la Germania (nel 1990).
Occhio agli ultimi minuti
L'Argentina ha segnato otto gol tra il 76' e il 90' minuto di gioco nella Coppa del Mondo 2026: record, al pari della Germania nel 1954, in questo intervallo di tempo in una singola edizione del torneo. L'Albiceleste è anche una delle sole due squadre ad aver realizzato due gol vittoria a partire dal 90' minuto in un Mondiale, insieme all'Olanda nel 1998.
Messi come Cafu
Lionel Messi diventerà solo il secondo giocatore nella storia della Coppa del Mondo a disputare tre finali (2014, 2022 e 2026), al pari del brasiliano Cafu (1994, 1998, 2002). Il capitano dell'Argentina ha segnato due gol nella finale del 2022 e gli unici giocatori ad essere andati a bersaglio in due finali consecutive fino ad ora sono stati Vavá per il Brasile nel 1958 e nel 1962 e Kylian Mbappé per la Francia nel 2018 e nel 2022.
Tutti i numeri di Yamal
Negli ultimi 60 anni, Lamine Yamal è il giocatore under 20 con più tiri totali (23), nello specchio (10) e più giocate nell'area avversaria (51) ai Mondiali, oltre ad essere uno dei due che vantano più dribbling riusciti da teenager nel torneo (22, come Kylian Mbappé). Yamal sarà il terzo giocatore più giovane a scendere in campo in una finale di Coppa del Mondo (19 anni, 6 giorni), dietro a Pelé con il Brasile nel 1958 (17 anni, 249 giorni) e Giuseppe Bergomi con l'Italia nel 1982 (18 anni, 201 giorni).
Confronto tra due dribblatori
In questa sfida si affrontano i due giocatori che hanno completato più dribbling nella Coppa del Mondo 2026: Lionel Messi (25) e Lamine Yamal (22). I 25 dribbling di Messi sono il dato più alto mai registrato da un giocatore di almeno 30 in una singola edizione dei Mondiali, da quando il dato viene raccolto (dal 1966), mentre i 22 di Yamal sono un record - condiviso Kylian Mbappé nel 2018 - per un giocatore under 20.
Oyarzabal leader dei bomber spagnoli
Mikel Oyarzabal ha segnato cinque gol per la Spagna nella Coppa del Mondo 2026: nessun giocatore spagnolo ha fatto meglio in un singolo maggior torneo internazionale (Europei/Mondiali), al pari di Emilio Butragueño ai Mondiali del 1986 e di David Villa ai Mondiali del 2010.
Messi ha partecipato a 12 gol: nessuno come lui
Lionel Messi è stato coinvolto in 12 gol in questa Coppa del Mondo (8G+4A) - negli ultimi 60 anni (dal 1966), l'unico giocatore con più partecipazioni attive in una singola edizione del torneo è stato Gerd Müller con la Germania nel 1970 (10G+3A). Inoltre, i 10 gol di Müller nel 1970 sono stati anche l'ultima volta in cui un giocatore ha realizzato più di otto marcature in un singolo Mondiale.
Record di passaggi per Rodri
Rodri ha completato 655 passaggi nella Coppa del Mondo 2026: record in una singola edizione del torneo da quando il dato viene raccolto (dal 1966) e, in particolare, solo Dunga nel 1994 (393) e Xavi nel 2010 (391) hanno completato più passaggi nella metà campo avversaria rispetto al classe 1966 in questo torneo (371). Inoltre, a partire dal 2010 solo Xabi Alonso (126 nel 2010) e Toni Kroos (109 nel 2014) hanno effettuato più Line Breaking Passes rispetto a Rodri nel 2026 (106 passaggi che hanno tagliato almeno una linea di pressione avversaria).
I primati di Messi in questo Mondiale
Lionel Messi è il giocatore che vanta più tiri tentati (34) e occasioni create (25) nella Coppa del Mondo 2026, per un totale di 59 partecipazioni alle conclusioni della propria squadra: record dai tempi di Diego Maradona nel 1986 (29 tiri, 30 occasioni create in quel caso). Sempre Maradona nel 1986, inoltre, è stato l'unico giocatore negli ultimi 60 anni ad aver registrato il maggior numero di tiri e creato il maggior numero di occasioni in una singola edizione dei Mondiali, mentre nessun giocatore ha mai effettuato almeno 30 tiri e creato almeno 30 occasioni in una singola edizione del torneo da quando il dato viene raccolto (dal 1966).
Cifra tonda per De La Fuente
Questa sarà la 50^ partita di Luis de la Fuente alla guida della Spagna (una gara nel 2021, 48 da marzo 2023). Finora ha vinto 37 partite su 49 (10 pareggi, 2 sconfitte) e solo Vicente del Bosque (43 sempre con la Roja), Roberto Martínez (39 con il Belgio) e Gusztáv Sebes (38 con l'Ungheria) hanno ottenuto più vittorie nelle prime 50 gare alla guida di una nazionale europea. Inoltre, nessun allenatore ha mai perso così poche partite (due) nelle prime 50 da tecnico di una nazionale europea.
Messi sfida Yamal
Se Lionel Messi (nato a giugno 1987) e Lamine Yamal (luglio 2007) dovessero entrambi partire titolari, sarebbe la prima volta nella storia della Coppa del Mondo in cui ci sarebbero due giocatori avversari in campo dal primo minuto in una finale con almeno 20 anni di differenza (20 anni e 19 giorni). Inoltre, l'argentino sarà il secondo calciatore più anziano a disputare una finale (39 anni e 25 giorni), dietro soltanto a Dino Zoff nel 1982 (40 anni e 133 giorni).