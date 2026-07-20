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Lautaro dopo la Spagna: "Avrei voluto poter aiutare la squadra, ma sono orgoglioso"

il messaggio

Lautaro Martinez ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta in finale contro la Spagna. Il capitano dell'Inter, che non è sceso in campo al MetLife Stadium, ha scritto: "Non è andata come speravamo: avrei voluto provare ad aiutare la mia squadra in campo, ma va bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto durante il Mondiale"

MONDIALI, LE PAROLE DI MESSI DOPO LA FINALE

Non impiegato dal Ct Scaloni nella finale del Mondiale contro la Spagna, Lautaro Martinez ha affidato ad un post di Instagram il suo pensiero dopo la sconfitta dell'Argentina. Il Toro ha detto: "Abbiamo dato tutto; per la seconda volta consecutiva abbiamo raggiunto la finale, anche se questa volta non è andata come speravamo. Sono così orgoglioso di essere argentino". Lautaro ha fatto un accenno anche al fatto di non aver disputato nemmeno un minuto della finale: "Avrei voluto provare ad aiutare la squadra in campo ieri, ma va bene". Non è mancato, infine, il ringraziamento ai tifosi argentini: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale – percorrendo chilometri su chilometri per starci vicino – e a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi da ogni angolo del nostro Paese".

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