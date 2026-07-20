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Messi dopo la finale: "Il dolore è immenso, essere argentini un orgoglio"

argentina
©Getty

Dopo aver perso la finale dei Mondiali contro la Spagna, Lionel Messi ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. La Pulga ha scritto: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Il sostegno di un intero Paese, insieme all'impegno di questo gruppo, ci ha riportati nell'élite del calcio mondiale. Siamo riusciti a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini"

SPAGNA-ARGENTINA, LA DELUSIONE DI MESSI

Dopo quasi 24 ore dalla sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna, Lionel Messi ha espresso tutta la sua delusione per non essere riuscito a portare la Coppa del Mondo nuovamente in Argentina. Il numero 10 dell'Albiceleste, in una lunga lettera postata su Instagram, ha detto: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi...". Messi ha voluto anche ringraziare i suoi compagni e il popolo argentino per il supporto mostrato durante tutto il torneo: "Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo sono momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria, come il sostegno di un intero Paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta nell'élite mondiale. È difficile apprezzare appieno il nostro traguardo in questo momento, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie di cuore per ogni saluto e messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come Paese e a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini". Non sono mancati, infine, i complimenti alla Spagna Campione del Mondo: "Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del Mondiale"

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