Messi dopo la finale: "Il dolore è immenso, essere argentini un orgoglio"

Dopo aver perso la finale dei Mondiali contro la Spagna, Lionel Messi ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. La Pulga ha scritto: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Il sostegno di un intero Paese, insieme all'impegno di questo gruppo, ci ha riportati nell'élite del calcio mondiale. Siamo riusciti a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini"

Dopo quasi 24 ore dalla sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna, Lionel Messi ha espresso tutta la sua delusione per non essere riuscito a portare la Coppa del Mondo nuovamente in Argentina. Il numero 10 dell'Albiceleste, in una lunga lettera postata su Instagram, ha detto: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi...". Messi ha voluto anche ringraziare i suoi compagni e il popolo argentino per il supporto mostrato durante tutto il torneo: "Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo sono momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria, come il sostegno di un intero Paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta nell'élite mondiale. È difficile apprezzare appieno il nostro traguardo in questo momento, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie di cuore per ogni saluto e messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come Paese e a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini". Non sono mancati, infine, i complimenti alla Spagna Campione del Mondo: "Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del Mondiale"

