Niente da fare per l'Argentina, battuta in finale dei Mondiali dalla Spagna. Si conclude quindi con una sconfitta quella che, molto probabilmente, è stata l'ultima partita di Lionel Messi in una Coppa del Mondo. Tristezza e delusione dopo il triplice fischio per il fuoriclasse albiceleste
- Una partita sottotono per il numero 10, che non è riuscito ad illuminare la sua Argentina come in altre partite di questo Mondiale
- 54 tocchi e soltanto 1 tiro: la difesa della Spagna gli ha impedito di lasciare il segno, marcato a uomo e raddoppiato nel corso di tutta la partita
- Una volta terminata la partita, Messi è andato subito ad abbracciare Lamine Yamal, stella della Spagna
- Mentre la Spagna festeggiava, Messi si è seduto a terra
- Poi è iniziata la disperazione. Mani tra i capelli e tutta la tristezza di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio
- Scendendo dal palco della premiazione, Messi ha guardato con amarezza la Coppa del Mondo
- "La parte migliore di tutti questi anni non sono stati solo i titoli, ma l'intero percorso. Condividere la quotidianità con questo gruppo, competere insieme, rialzarci nei momenti difficili e goderci ogni singolo passo. Grazie a tutte i miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per far sì che questa nazionale rimanga una famiglia. Qualunque cosa accada domani, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai, una storia che nessuno potrà cancellare"
- Non solo Lionel. Messi è un idolo per milioni di tifosi in tutto il mondo, che tifavano per lui in questa finale. La delusione è anche la loro