 Messi, la delusione dopo Spagna-Argentina: foto e parole | Sky Sport
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Messi, la delusione dopo Spagna-Argentina: le foto

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Niente da fare per l'Argentina, battuta in finale dei Mondiali dalla Spagna. Si conclude quindi con una sconfitta quella che, molto probabilmente, è stata l'ultima partita di Lionel Messi in una Coppa del Mondo. Tristezza e delusione dopo il triplice fischio per il fuoriclasse albiceleste

SPAGNA-ARGENTINA, LA PARTITA

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