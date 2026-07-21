Al contrario di quanto era emerso inizialmente, la Fifa ha chiarito che Leandro Paredes non è stato espulso dopo la rissa avvenuta al termine della finale tra Argentina e Spagna. Nel frattempo è stata aperta un'indagine per possibile violazione del Codice disciplinare della Fifa

Leandro Paredes non è stato espulso al termine della finale tra Spagna-Argentina. A confermarlo alla BBC è stata la Fifa, chiarendo che si è trattato di un errore nei sistemi informativi utilizzati per fornire dati ai telecronisti e che, dunque, nessun provvedimento disciplinare è stato applicato nei confronti del centrocampista argentino, coinvolto nella rissa scaturita al triplice fischio della finale Mondiale e che ha coinvolto vari giocatori delle due nazionali. Il giocatore del Boca Juniors è stato uno dei protagonisti del caos finale, con prese alla gola, spintoni e non solo nei confronti di Eric Garcia e Gavi, ma l'unico giocatore espulso secondo il referto arbitrale resta Enzo Fernandez, mandato via per doppio giallo nei minuti di recupero del secondo tempo.