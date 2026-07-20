Finito un Mondiale, si pensa al prossimo. E il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia: "Sarà a 64 squadre". Un'ipotesi che era già al vaglio della Fifa come confermato nei giorni scorsi da Infantino. Ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione

Neanche il tempo di concludere il Mondiale 2026 che già si pensa al prossimo, quello del 2030. L'edizione del centenario della Coppa del Mondo potrebbe rappresentare un'altra svolta storica per il calcio internazionale. Dopo l'allargamento a 48 squadre, nella competizione appena conclusa, si va verso un ulteriore allargamento a 64 squadre. In questo senso il tweet del presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, sembra un vero e proprio annuncio: "La prossima si gioca in casa - facendo riferimento al fatto che tre partite della fase a gironi verranno disputate in Sudamerica -. Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre".

Infantino: "La proposta sarà discussa"

Le dichiarazioni di Dominguez arrivano a pochi giorni di distanza da quelle del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che aveva confermato come l'ipotesi di un ulteriore ampliamento del torneo sia effettivamente al vaglio della Federazione internazionale, pur precisando che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. "Tutti devono poter partecipare al Mondiale - ha detto Infantino -, non solo Europa o America Latina. Questo è certamente un tema che verrà esaminato e discusso in seno alle commissioni competenti dopo questo Mondiale". Al momento, dunque, non esiste ancora un via libera ufficiale al formato a 64 squadre, ma il passo in avanti del presidente Conmebol lascia pensare che la strada sia già tracciata.

Il Mondiale del Centenario sarà a 64 squadre?

L'edizione del 2030 avrà un significato speciale: celebrerà infatti i 100 anni dalla prima Coppa del Mondo disputata in Uruguay nel 1930. Proprio per questo motivo la Fifa ha già previsto una formula inedita, con Uruguay, Argentina e Paraguay che ospiteranno tre partite, mentre la parte principale del torneo si giocherà tra Spagna, Portogallo e Marocco. L'eventuale passaggio a 64 Nazionali rappresenterebbe un'altra rivoluzione nella storia del torneo, dopo l'espansione da 32 a 48 squadre introdotta a partire dal Mondiale del 2026.