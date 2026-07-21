Opta ha scelto la miglior formazione dei Mondiali 2026 sulla base dei dati raccolti nelle 104 partite del torneo. Nella top 11 dominano i campioni della Spagna, presenti con quattro giocatori: Pedro Porro, Cubarsí, Cucurella e Rodri ma non mancano le sorprese a partire dal portiere fino agli attaccanti... Di seguito la formazione ideale e i numeri che hanno premiato ogni protagonista

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