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Mondiali 2026, la top 11 di Opta con i migliori calciatori: da Kobel a Mbappé

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Opta ha scelto la miglior formazione dei Mondiali 2026 sulla base dei dati raccolti nelle 104 partite del torneo. Nella top 11 dominano i campioni della Spagna, presenti con quattro giocatori: Pedro Porro, Cubarsí, Cucurella e Rodri ma non mancano le sorprese a partire dal portiere fino agli attaccanti... Di seguito la formazione ideale e i numeri che hanno premiato ogni protagonista

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IPA86746147 - July 15, 2026, Atlanta, Georgia, United States of America: 15th July 2026; Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, United States of America; FIFA World Cup Football, England versus Argentina; Morgan Rogers of England during the match (Credit Image: ? Heuler Andley/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire)

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