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il protagonista

Ferran de mi vida

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

©IPA/Fotogramma

Il gol del trionfo della Spagna non poteva che essere di Ferran Torres. Dalle critiche a eroe nazionale. Un paese intero che urla “Ferran de mi vida”. La storia di come ‘El Tiburon’ ha riscattato il suo debito col destino

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