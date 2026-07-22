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il punto

La Lazio ha problemi col mercato, di nuovo

Manuele Baiocchini

Come a gennaio, c'è un nuovo caso Romagnoli da gestire in casa Lazio. E come a gennaio, si ripresenta il problema del calciomercato a saldo zero: è tutto bloccato, in entrata come in uscita. E Gattuso deve aspettare...

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