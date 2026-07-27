"Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come ct – ha dichiarato Pirlo sui suoi social -. Nel corso della mia carriera ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico".