Italia, Pirlo non sarà Ct della Nazionale: Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. LIVE
Tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso scoppiato per il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo, alla vigilia del Consiglio federale di domani. Il racconto in diretta di un'altra giornata cruciale per il futuro del calcio italiano.
Cosa sappiamo fin qui
Nella notte Andrea Pirlo in una storia sul suo profilo Instagram ha ufficializzato lo stop della sua candidatura a commissario tecnico dell’Italia: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana”. E’ una frase che ha aggiunto in tarda notte al messaggio con cui rispondeva alle accuse di legami con la Russia a causa di un contratto di sponsorizzazione con un’agenzia di scommesse.
Lo stop di domenica a tutte le trattative
Tutte le pratiche che erano in corso con l'entourage di Andrea Pirlo per rescindere l’accordo in essere fra l’allenatore e lo United FC di Dubai in previsione della sua nomina a commissario tecnico della Nazionale maggiore si erano bruscamente interrotte nella giornata di ieri. Tutti gli incontri in programma per la giornata di oggi a Roma con la Figc sono stati cancellati.
Il caso Fonbet
Andrea Pirlo è legato da un accordo commerciale a Fonbet, il principale colosso russo delle scommesse sportive. L'ex centrocampista ricopre il ruolo di global ambassador per l'azienda. Questo nella giornata di sabato ha scatenato una vera e propria bufera di dichiarazioni politiche e forti pressioni istituzionali. Dopo approfondimenti legali effettuati dalla Federcalcio, guidati dall'avvocato Giancarlo Viglione, il Presidente della Figc Giovanni Malagò ha deciso di stoppare le trattative. Al centro del blocco motivi di opportunità politica e istituzionale, legati alle scommesse e ai delicati equilibri geopolitici internazionali.
La dichiarazione di Pirlo sui social
"Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come ct – ha dichiarato Pirlo sui suoi social -. Nel corso della mia carriera ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico".