Cartoline dagli Usa, Messico e Canada, i momenti da capsula del tempo da richiudere, spedire nello spazio e ricordare per sempre. È stato il Mondiale delle lacrime, delle nuove regole, dei portieri sconosciuti e dei casi politici. Di Wonderwall e della Viking Row. Degli ultimi balli. Ora ne manca solo uno, il più bello

di Marco Salami

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