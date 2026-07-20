È l'uomo che ha regalato il Mondiale alla Spagna, subentrato protagonista come Gotze e decisivo ai supplementari come Iniesta contro... l'Argentina! Classe 2000, soprannominato "El Tiburòn" (ovvero 'lo Squalo') dopo un'intervista che aveva scatenato meme imperdibili sui social. In passato ha avuto una relazione con la figlia di Luis Enrique, ora è in scadenza col Barcellona e il Psg lo vuole per il suo super attacco. Conosciamo meglio Ferran Torres

di Luca Cassia

SPAGNA-ARGENTINA 1-0: LE PAGELLE - RASSEGNA STAMPA