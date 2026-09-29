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Fifa-Uefa, è sempre scontro: "c'è una campagna contro Infantino"

BATTAGLIA LEGALE

Si acuisce lo scontro tra la Fifa e l'Uefa in vista delle elezioni Fifa del prossimo anno. In un esposto ad un tribunale della Florida, la Fifa accusa l'Uefa di aver orchestrato una "campagna di disinformazione" contro il presidente Fifa Infantino, utilizzando come pretesto il progetto di Infantino di aprire ai privati la gestione della Coppa del Mondo

FIFA, RINUNCIA AL PROGETTO DI APERTURA AI PRIVATI

È scontro tra la Fifa e l'Uefa in vista delle elezioni per il rinnovo dei vertici della Federcalcio mondiale in programma il prossimo anno. Al momento Gianni Infantino resta l'unico candidato. Questa volta è la Fifa a passare all'attacco: in un esposto a un tribunale della Florida, accusa l'Uefa di aver orchestrato una "campagna di disinformazione" utilizzando come pretesto il progetto di Infantino di aprire la gestione all'ingresso dei privati. La Fifa chiede alla giustizia statunitense di respingere la richiesta dell'Uefa di accedere ai documenti relativi al progetto, poi ritirato. Secondo la Fifa, l'Uefa vorrebbe "influenzare" le elezioni presidenziali previste per l'anno prossimo:  "Senza alcun fondamento, l'Uefa suggerisce che Infantino abbia cercato di trarre profitto personale". "Poco prima delle elezioni della Fifa, l'Uefa ha presentato questa richiesta, e altre tre, diffondendo disinformazione riguardo a Infantino". Lo scontro tra i vertici mondiali e quelli europei ha radici che non si limitano soltanto al progetto per l'ingresso dei privati nell'organizzazione della Coppa del Mondo. Un motivo di attrito è stato il Mondiale per club Fifa. L'Uefa non ha gradito la creazione del torneo, ritenendo che la Fifa stesse invadendo uno spazio commerciale dominato dalla Champions League. Il caso del Fifa Forward Enterprise (Ffe), che prevedeva l'ingresso di investitori privati, ha fatto deflagrare lo scontro. L'Uefa e alcune delle principali federazioni europee hanno minacciato di non partecipare a competizioni Fifa, inclusi i Mondiali per club, se il progetto non fosse stato ritirato. La pressione ha contribuito all'abbandono del piano da parte della Fifa. Sullo sfondo il nodo, oltre che economico, è politico. L'Uefa punta il dito contro "l'affarismo" di Infantino, mentre la Fifa sostiene che l'Uefa difenda il predominio economico europeo e ostacoli una maggiore redistribuzione delle risorse verso le federazioni più piccole. 

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