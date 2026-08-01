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La Fifa abbandona il piano di vendita del Mondiale a fondi privati: il comunicato

IL COMUNICATO

A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte della Uefa e delle federazioni europee, la Fifa e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei Mondiali a fondi di investimento privati

LA RICOSTRUZIONE E LO SCONTRO CON LA UEFA

"Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato - e sarà sempre - unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti". Lo afferma la Fifa in una nota ufficiale riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale, con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. 

Infantino: "Il progetto era nato per rafforzare le nostre associaizoni"

"Il progetto Fifa Forward Enterprise era nato con l'intenzione di fornire una base per rafforzare ulteriormente le nostre associazioni e il nostro sport nel mondo, specialmente in quei Paesi dove è richiesto più sostegno - si legge nella nota firmata dal presidente Infantino -. Inoltre, come abbiamo detto sin dall'inizio, questo progetto doveva essere realizzato solo con il sostegno della maggioranza delle associazioni che fanno parte della Fifa e sempre previa consultazione con loro, con il consiglio federale, le Confederazioni e le altre parti interessate". "D'ora in poi - conclude Infantino - il mio obiettivo sarà quello di unire di nuovo tutte le parti interessate nei prossimi giorni e settimane, nello spirito di un interesse comune per il nostro sport e con l'obiettivo".

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