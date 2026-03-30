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la storia

"Questa non è una maglia": il Belgio tra Magritte, calcio e identità

Emiliano Tomasini
Instagram belgianreddevils

La nuova maglia del Belgio si ispira a René Magritte e a due delle sue opere più iconiche: 'La Trahison des images' e 'Le Fils de l'homme'. Un'operazione tra sport e cultura che - come spiega a Sky Sport Insider lo storico dell’arte e divulgatore Claudio Sagliocco - diventa racconto identitario tra surrealismo, memoria, collettività, fantasia e calcio

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