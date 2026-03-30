La nuova maglia del Belgio si ispira a René Magritte e a due delle sue opere più iconiche: 'La Trahison des images' e 'Le Fils de l'homme'. Un'operazione tra sport e cultura che - come spiega a Sky Sport Insider lo storico dell’arte e divulgatore Claudio Sagliocco - diventa racconto identitario tra surrealismo, memoria, collettività, fantasia e calcio
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider