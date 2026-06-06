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1946-2026

Gli 80 anni della NBA nei suoi scatti più famosi

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

La National Basketball Association spegne oggi 80 candeline. Nata come BAA (assumendo la sigla attuale nel 1949) in questi decenni ha regalato felicità e tristezza, ispirato generazioni e segnato gli usi e costumi di milioni di adolescenti. Questi sono solo alcuni dei suoi momenti più significativi. E dire che tutto è nato grazie all'hockey...

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