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Chi vincerà il Mondiale secondo il Supercomputer Opta

Mondiali

Introduzione

Croazia fuori a sorpresa contro la Colombia ai sedicesimi, dove la Turchia farà fuori l'Egitto di Salah. Agli ottavi ci saranno le tre padrone di casa (o almeno così dice l'algoritmo): Usa, Canada e Messico, e pure la Svizzera. La corsa della Norvegia di Haaland potrebbe finire contro il Brasile e — preparatevi — se tutto va secondo piani, ai quarti sarà scontro diretto Messi-Cristiano Ronaldo. Poi semifinali e finalissima, che andrà a…

 

Ecco la guida completa: come funziona il modello previsionale Opta, il format e la composizione del tabellone. Prendete appunti: finirà davvero così?

 

COME SONO ANDATE LE ULTIME AMICHEVOLI PRE MONDIALE

Quello che devi sapere

Come funziona l'Opta Predictor

È un meccanismo che ormai abbiamo imparato a conoscere ma che, comunque, vale la pena ricordare: l’Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:

 

  • punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
  • serie storiche di risultati
  • precedenti
  • indici di rendimento e tanto altro
 

A quel punto, l’Opta Predictor simula migliaia di volte lo sviluppo delle partite e di tutto il torneo, determinando così le probabilità percentuali per una squadra di piazzarsi in una determinata posizione di classifica (nel girone) e poi di battere la possibile avversaria nella fase a eliminazione diretta. Non è finita qui: l’algoritmo si aggiorna partita dopo partita in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, ecco perché le previsioni potrebbero anche cambiare in corsa. 

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Tabellone tennistico già predeterminato

Prima di addentrarci in tutte le 'previsioni', ricordiamo il format: 12 gironi da 4 squadre ciascuno, passano le prime due e vengono ripescate le 8 migliori terze. A quel punto si parte dai sedicesimi di finale con abbinamenti già predeterminati. Ad esempio, la seconda del gruppo A affronterà la seconda del gruppo B, la prima del gruppo H la seconda del gruppo J e così via.

 

Proprio per questo motivo, Opta non solo ha potuto stimare chi supererà i 12 gironi, ma anche come si comporrebbe il tabellone della fase a eliminazione diretta.

 

Siete pronti? Iniziamo coi gironi

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Chi passa direttamente nei 12 gironi

GIRONE A

  • Squadre: Messico, Sudafrica, Corea, Rep.Ceca, 
  • Qualificate: Messico e Corea

 

GIRONE B

  • Squadre: Canada, Bosnia, Qatar, Svizzera
  • Qualificate: Svizzera e Canada

 

GIRONE C

  • Squadre: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
  • Qualificate: Brasile e Marocco

 

GIRONE D

  • Squadre: Usa, Paraguay, Australia, Turchia
  • Qualificate: Usa e Turchia

 

GIRONE E

  • Squadre: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador
  • Qualificate: Germania e Ecuador

 

GIRONE F

  • Squadre: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
  • Qualificate: Olanda e Giappone

 

GIRONE G

  • Squadre: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
  • Qualificate: Belgio e Egitto

 

GIRONE H

  • Squadre: Spagna, Capo Verde, raba Saudita, Uruguay
  • Qualificate: Spagna e Uruguay

 

GIRONE I

  • Squadre: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
  • Qualificate: Francia e Norvegia

 

GIRONE J

  • Squadre: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
  • Qualificate: Argentina e Austria

 

GIRONE K

  • Squadre: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
  • Qualificate: Portogallo e Colombia

 

GIRONE L

  • Squadre: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
  • Qualificate: Inghilterra e Croazia

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Come funziona il ripescaggio delle terze

Come detto, avanzano ai sedicesimi anche le 8 migliori terze dei gironi. Queste vengono scelte tramite i classici criteri di classifica avulsa, incrociando i numeri di tutte le terze classificate dei 12 gruppi:

 

  • maggior numero di punti fatti nel proprio gruppo,
  • miglior differenza reti generale nel proprio gruppo,
  • maggior numero di gol fatti nel proprio gruppo,
  • malus per ammonizioni ed espulsioni,
  • ranking Fifa

 

A quel punto ci sono ben 495 diverse combinazioni per posizionare ognuna delle otto terze in una determinata casella del tabellone. Ecco perché — per ora — vi riportiamo il tabellone 'previsto' con solo le migliori due di ogni gruppo

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Come sarebbero i sedicesimi di finale (e chi va agli ottavi)

Come detto, il tabellone è predeterminato e, quindi, tolto il tema delle terze 'ripescate', possiamo già prevedere come possa essere.

 

Opta, però, non si limita solo a questo, ma ha calcolato la percentuale di probabilità di raggiungimento di ogni fase per ogni singola squadra. Ad esempio: il Canada ha il 43% di possibilità di andare agli ottavi, la Corea solo del 34%. In sostanza: per ogni partita abbiamo guardato quale delle due sfidanti ha la più alta percentuale di probabilità di andare alla fase successiva e l'abbiamo "fatta avanzare" nel tabellone. Questi sono gli esiti…

 

 

Parte sinistra del tabellone

  • Germania vs una terza: passa Germania
  • Francia vs una terza: passa Francia
  • Corea vs Canada: passa Canada
  • Olanda vs Marocco: passa Olanda

 

  • Colombia vs Croazia: passa Colombia
  • Spagna vs Austria: passa Spagna
  • Usa vs una terza: passa Usa
  • Belgio vs una terza: passa Belgio

 

Parte destra del tabellone

  • Brasile vs Giappone: passa Brasile
  • Ecuador vs Norvegia: passa Norvegia
  • Messico vs una terza: passa Messico
  • Inghilterra vs una terza: passa Inghilterra

 

  • Argentina vs Uruguay: passa Argentina
  • Turchia vs Egitto: passa Turchia
  • Svizzera vs una terza: passa Svizzera
  • Portogallo vs una terza: passa Portogallo

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Come sarebbero gli ottavi (e chi va ai quarti)

Parte sinistra del tabellone

  • Germania vs Francia: passa Francia
  • Canada vs Olanda: passa Olanda

 

  • Colombia vs Spagna: passa Spagna
  • Usa vs Belgio: passa Belgio

 

Parte destra del tabellone

  • Brasile vs Norvegia: passa Brasile
  • Messico vs Inghilterra: passa Inghilterra

 

  • Argentina vs Turchia: passa Argentina
  • Svizzera vs Portogallo: passa Portogallo

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Come sarebbero i quarti (e chi va in semifinale)

Parte sinistra del tabellone

  • Francia vs Olanda: passa Francia
  • Spagna vs Belgio: passa Spagna

 

Parte destra del tabellone

  • Brasile vs Inghilterra: passa Inghilterra
  • Argentina vs Portogallo: passa Argentina

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Come sarebbero le semifinali (e chi va in finale)

Calcoli e percentuali alla mano, le due semifinali del Mondiale 2026 sarebbero Francia contro Spagna e Inghilterra contro Argentina.

 

Le favorite? Spagna e Inghilterra. La Spagna ha un percentuale di probabilità di andare in finale del 25,5%, la Francia "solo" del 20,9%. Ancora più combattuta, stando agli algoritmi, l'altra semifinale: l'Inghilterra ha il 18,7% di accedere alla finalissima, contro il 17.8% dell'Argentina

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Chi vince il Mondiale secondo il Supercomputer Opta

La Spagna! Tra tutte le 48 nazionali che prenderanno parte al Mondiale, sono quelli con la percentuale più alta di successo: 16,2%. Superiore a quella inglese del 10,8%.

 

Curiosità bonus: in realtà, stilando una "classifica unica" di tutte le nazionali (senza contemplare il tabellone) c'è una squadra che ha una percentuale di trionfo finale superiore all'Inghilterra, la Francia, seconda assoluta col 12,7%. I francesi, se tutto andasse come da piani, sarebbero però dalla stessa parte del tabellone della Spagna, e chiuderebbero il loro cammino in semifinale. Andrà davvero così?

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