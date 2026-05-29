Chi vincerà il Mondiale secondo il Supercomputer Opta

È un meccanismo che ormai abbiamo imparato a conoscere ma che, comunque, vale la pena ricordare: l’Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:

punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare

serie storiche di risultati

precedenti

indici di rendimento e tanto altro

A quel punto, l’Opta Predictor simula migliaia di volte lo sviluppo delle partite e di tutto il torneo, determinando così le probabilità percentuali per una squadra di piazzarsi in una determinata posizione di classifica (nel girone) e poi di battere la possibile avversaria nella fase a eliminazione diretta. Non è finita qui: l’algoritmo si aggiorna partita dopo partita in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, ecco perché le previsioni potrebbero anche cambiare in corsa.