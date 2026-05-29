Chi vincerà il Mondiale secondo il Supercomputer Opta

Introduzione
Croazia fuori a sorpresa contro la Colombia ai sedicesimi, dove la Turchia farà fuori l'Egitto di Salah. Agli ottavi ci saranno le tre padrone di casa (o almeno così dice l'algoritmo): Usa, Canada e Messico, e pure la Svizzera. La corsa della Norvegia di Haaland potrebbe finire contro il Brasile e — preparatevi — se tutto va secondo piani, ai quarti sarà scontro diretto Messi-Cristiano Ronaldo. Poi semifinali e finalissima, che andrà a…
Ecco la guida completa: come funziona il modello previsionale Opta, il format e la composizione del tabellone. Prendete appunti: finirà davvero così?
Quello che devi sapere
Come funziona l'Opta Predictor
È un meccanismo che ormai abbiamo imparato a conoscere ma che, comunque, vale la pena ricordare: l’Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
A quel punto, l’Opta Predictor simula migliaia di volte lo sviluppo delle partite e di tutto il torneo, determinando così le probabilità percentuali per una squadra di piazzarsi in una determinata posizione di classifica (nel girone) e poi di battere la possibile avversaria nella fase a eliminazione diretta. Non è finita qui: l’algoritmo si aggiorna partita dopo partita in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, ecco perché le previsioni potrebbero anche cambiare in corsa.
Tabellone tennistico già predeterminato
Prima di addentrarci in tutte le 'previsioni', ricordiamo il format: 12 gironi da 4 squadre ciascuno, passano le prime due e vengono ripescate le 8 migliori terze. A quel punto si parte dai sedicesimi di finale con abbinamenti già predeterminati. Ad esempio, la seconda del gruppo A affronterà la seconda del gruppo B, la prima del gruppo H la seconda del gruppo J e così via.
Proprio per questo motivo, Opta non solo ha potuto stimare chi supererà i 12 gironi, ma anche come si comporrebbe il tabellone della fase a eliminazione diretta.
Siete pronti? Iniziamo coi gironi
Chi passa direttamente nei 12 gironi
GIRONE A
- Squadre: Messico, Sudafrica, Corea, Rep.Ceca,
- Qualificate: Messico e Corea
GIRONE B
- Squadre: Canada, Bosnia, Qatar, Svizzera
- Qualificate: Svizzera e Canada
GIRONE C
- Squadre: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
- Qualificate: Brasile e Marocco
GIRONE D
- Squadre: Usa, Paraguay, Australia, Turchia
- Qualificate: Usa e Turchia
GIRONE E
- Squadre: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador
- Qualificate: Germania e Ecuador
GIRONE F
- Squadre: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
- Qualificate: Olanda e Giappone
GIRONE G
- Squadre: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
- Qualificate: Belgio e Egitto
GIRONE H
- Squadre: Spagna, Capo Verde, raba Saudita, Uruguay
- Qualificate: Spagna e Uruguay
GIRONE I
- Squadre: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
- Qualificate: Francia e Norvegia
GIRONE J
- Squadre: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
- Qualificate: Argentina e Austria
GIRONE K
- Squadre: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
- Qualificate: Portogallo e Colombia
GIRONE L
- Squadre: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
- Qualificate: Inghilterra e Croazia
Come funziona il ripescaggio delle terze
Come detto, avanzano ai sedicesimi anche le 8 migliori terze dei gironi. Queste vengono scelte tramite i classici criteri di classifica avulsa, incrociando i numeri di tutte le terze classificate dei 12 gruppi:
- maggior numero di punti fatti nel proprio gruppo,
- miglior differenza reti generale nel proprio gruppo,
- maggior numero di gol fatti nel proprio gruppo,
- malus per ammonizioni ed espulsioni,
- ranking Fifa
A quel punto ci sono ben 495 diverse combinazioni per posizionare ognuna delle otto terze in una determinata casella del tabellone. Ecco perché — per ora — vi riportiamo il tabellone 'previsto' con solo le migliori due di ogni gruppo
Come sarebbero i sedicesimi di finale (e chi va agli ottavi)
Come detto, il tabellone è predeterminato e, quindi, tolto il tema delle terze 'ripescate', possiamo già prevedere come possa essere.
Opta, però, non si limita solo a questo, ma ha calcolato la percentuale di probabilità di raggiungimento di ogni fase per ogni singola squadra. Ad esempio: il Canada ha il 43% di possibilità di andare agli ottavi, la Corea solo del 34%. In sostanza: per ogni partita abbiamo guardato quale delle due sfidanti ha la più alta percentuale di probabilità di andare alla fase successiva e l'abbiamo "fatta avanzare" nel tabellone. Questi sono gli esiti…
Parte sinistra del tabellone
- Germania vs una terza: passa Germania
- Francia vs una terza: passa Francia
- Corea vs Canada: passa Canada
- Olanda vs Marocco: passa Olanda
- Colombia vs Croazia: passa Colombia
- Spagna vs Austria: passa Spagna
- Usa vs una terza: passa Usa
- Belgio vs una terza: passa Belgio
Parte destra del tabellone
- Brasile vs Giappone: passa Brasile
- Ecuador vs Norvegia: passa Norvegia
- Messico vs una terza: passa Messico
- Inghilterra vs una terza: passa Inghilterra
- Argentina vs Uruguay: passa Argentina
- Turchia vs Egitto: passa Turchia
- Svizzera vs una terza: passa Svizzera
- Portogallo vs una terza: passa Portogallo
Come sarebbero gli ottavi (e chi va ai quarti)
Parte sinistra del tabellone
- Germania vs Francia: passa Francia
- Canada vs Olanda: passa Olanda
- Colombia vs Spagna: passa Spagna
- Usa vs Belgio: passa Belgio
Parte destra del tabellone
- Brasile vs Norvegia: passa Brasile
- Messico vs Inghilterra: passa Inghilterra
- Argentina vs Turchia: passa Argentina
- Svizzera vs Portogallo: passa Portogallo
Come sarebbero i quarti (e chi va in semifinale)
Parte sinistra del tabellone
- Francia vs Olanda: passa Francia
- Spagna vs Belgio: passa Spagna
Parte destra del tabellone
- Brasile vs Inghilterra: passa Inghilterra
- Argentina vs Portogallo: passa Argentina
Come sarebbero le semifinali (e chi va in finale)
Calcoli e percentuali alla mano, le due semifinali del Mondiale 2026 sarebbero Francia contro Spagna e Inghilterra contro Argentina.
Le favorite? Spagna e Inghilterra. La Spagna ha un percentuale di probabilità di andare in finale del 25,5%, la Francia "solo" del 20,9%. Ancora più combattuta, stando agli algoritmi, l'altra semifinale: l'Inghilterra ha il 18,7% di accedere alla finalissima, contro il 17.8% dell'Argentina
Chi vince il Mondiale secondo il Supercomputer Opta
La Spagna! Tra tutte le 48 nazionali che prenderanno parte al Mondiale, sono quelli con la percentuale più alta di successo: 16,2%. Superiore a quella inglese del 10,8%.
Curiosità bonus: in realtà, stilando una "classifica unica" di tutte le nazionali (senza contemplare il tabellone) c'è una squadra che ha una percentuale di trionfo finale superiore all'Inghilterra, la Francia, seconda assoluta col 12,7%. I francesi, se tutto andasse come da piani, sarebbero però dalla stessa parte del tabellone della Spagna, e chiuderebbero il loro cammino in semifinale. Andrà davvero così?