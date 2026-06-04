C'è chi giocherà il suo primo Mondiale, altri disputeranno invece il sesto da record come Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa. Sono i protagonisti più anziani dell'edizione in Nord America, intramontabili nati negli anni Ottanta. Ma chi è il più esperto di tutti? Li abbiamo classificati dal più al meno 'giovane', evergreen che non ammettono solo portieri. E no, non è il 41enne CR7 il veterano dei veterani...

LA TOP 11 DEI PIÙ ANZIANI DI SEMPRE AI MONDIALI