C'è chi giocherà il suo primo Mondiale, altri disputeranno invece il sesto da record come Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa. Sono i protagonisti più anziani dell'edizione in Nord America, intramontabili nati negli anni Ottanta. Ma chi è il più esperto di tutti? Li abbiamo classificati dal più al meno 'giovane', evergreen che non ammettono solo portieri. E no, non è il 41enne CR7 il veterano dei veterani...
- Età: 36 anni
- Data di nascita: 4 novembre 1989
- Ruolo: attaccante
- Club: Pachuca
- Presenze in Nazionale: 105
- Gol in Nazionale: 49
- Età: 36 anni
- Data di nascita: 26 settembre 1989
- Ruolo: centrocampista
- Club: Everton
- Presenze in Nazionale: 130
- Gol in Nazionale: 7
- Età: 36 anni
- Data di nascita: 3 agosto 1989
- Ruolo: centrocampista
- Club: Mamelodi Sundowns
- Presenze in Nazionale: 54
- Gol in Nazionale: 12
- Età: 36 anni
- Data di nascita: 23 giugno 1989
- Ruolo: portiere
- Club: Aik Solna
- Presenze in Nazionale: 20
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 14 maggio 1989
- Ruolo: difensore
- Club: Tractor
- Presenze in Nazionale: 56
- Gol in Nazionale: 2
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 10 maggio 1989
- Ruolo: portiere
- Club: RS Berkane
- Presenze in Nazionale: 52
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 19 aprile 1989
- Ruolo: attaccante
- Club: Stella Rossa
- Presenze in Nazionale: 133
- Gol in Nazionale: 47
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 9 marzo 1989
- Ruolo: portiere
- Club: Atlas
- Presenze in Nazionale: 41
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 1 marzo 1989
- Ruolo: portiere
- Club: Fenerbahce
- Presenze in Nazionale: 37
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 6 febbraio 1989
- Ruolo: portiere
- Club: Miami FC
- Presenze in Nazionale: 71
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 2 febbraio 1989
- Ruolo: centrocampista
- Club: Psv Eindhoven
- Presenze in Nazionale: 153
- Gol in Nazionale: 38
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 12 gennaio 1989
- Ruolo: centrocampista
- Club: Girona
- Presenze in Nazionale: 137
- Gol in Nazionale: 12
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 18 dicembre 1988
- Ruolo: portiere
- Club: Al-Ahly
- Presenze in Nazionale: 77
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 31 agosto 1988
- Ruolo: portiere
- Club: Atletico Nacional
- Presenze in Nazionale: 130
- Età: 37 anni
- Data di nascita: 18 agosto 1988
- Ruolo: difensore
- Club: Minnesota
- Presenze in Nazionale: 60
- Gol in Nazionale: 1
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 20 maggio 1988
- Ruolo: difensore
- Club: Torreense
- Presenze in Nazionale: 61
- Gol in Nazionale: 4
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 29 marzo 1988
- Ruolo: portiere
- Club: Cerro Porteno
- Presenze in Nazionale: 29
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 12 febbraio 1988
- Ruolo: difensore
- Club: River Plate (dall'1 luglio)
- Presenze in Nazionale: 130
- Gol in Nazionale: 8
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 29 gennaio 1988
- Ruolo: portiere
- Club: Bastia
- Presenze in Nazionale: 80
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 18 dicembre 1987
- Ruolo: centrocampista
- Club: Plaza Amador
- Presenze in Nazionale: 140
- Gol in Nazionale: 7
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 13 dicembre 1987
- Ruolo: portiere
- Club: Gremio
- Presenze in Nazionale: 10
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 5 ottobre 1987
- Ruolo: difensore
- Club: Charlotte FC
- Presenze in Nazionale: 81
- Gol in Nazionale: 1
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 24 giugno 1987
- Ruolo: attaccante
- Club: Inter Miami
- Presenze in Nazionale: 198
- Gol in Nazionale: 116
- Età: 38 anni
- Data di nascita: 8 giugno 1987
- Ruolo: portiere
- Club: Zamalek
- Presenze in Nazionale: 0
- Età: 39 anni
- Data di nascita: 30 marzo 1987
- Ruolo: portiere
- Club: Huracan
- Presenze in Nazionale: 34
- Età: 39 anni
- Data di nascita: 12 settembre 1986
- Ruolo: difensore
- Club: FC Tokyo
- Presenze in Nazionale: 145
- Gol in Nazionale: 4
- Età: 39 anni
- Data di nascita: 16 giugno 1986
- Ruolo: portiere
- Club: Estudiantes La Plata
- Presenze in Nazionale: 134
- Età: 40 anni
- Data di nascita: 3 giugno 1986
- Ruolo: portiere
- Club: Chaves
- Presenze in Nazionale: 88
- Età: 40 anni
- Data di nascita: 27 marzo 1986
- Ruolo: portiere
- Club: Bayern Monaco
- Presenze in Nazionale: 124
- Età: 40 anni
- Data di nascita: 17 marzo 1986
- Ruolo: attaccante
- Club: Schalke 04
- Presenze in Nazionale: 148
- Gol in Nazionale: 73
- Età: 40 anni
- Data di nascita: 9 settembre 1985
- Ruolo: centrocampista
- Club: Milan
- Presenze in Nazionale: 197
- Gol in Nazionale: 28
- Età: 40 anni
- Data di nascita: 13 luglio 1985
- Ruolo: portiere
- Club: Ael Limassol
- Presenze in Nazionale: 153
- Età: 41 anni
- Data di nascita: 5 febbraio 1985
- Ruolo: attaccante
- Club: Al-Nassr
- Presenze in Nazionale: 226
- Gol in Nazionale: 143
- Età: 43 anni
- Data di nascita: 31 dicembre 1982
- Ruolo: portiere
- Club: Heart of Midlothian
- Presenze in Nazionale: 84