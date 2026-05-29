La guida galattica sui precedenti ai rigori di tutte le squadre ai Mondiali

Introduzione
Due dei quattro sedicesimi di finale del Mondiale giocati fin qui sono finiti ai rigori: urge una guida totale per ogni singola squadra con il relativo 'storico' ai rigori. Per la Germania, tra l'altro, è stata una prima volta assoluta: i tedeschi non avevano mai perso una partita di Coppa del mondo in una serie finale dal dischetto
Per questo studio (dati Transfermarkt) abbiamo contato i 'grandi tornei', cioè Mondiali, Europei, Copa America e Coppa d'Africa, abbiamo escluso le competizioni minori come Nations League e Confederations Cup, o le qualificazioni, ma abbiamo contato anche la Gold Cup (l'equivalente continentale per le nazioni di nord e centro America), così come la Coppa d'Oceania e quella d'Asia
Tre delle squadre ancora in corsa non hanno mai fronteggiato una serie di rigori (tra cui la Norvegia). La Croazia viaggia con un clamoroso 100% di vittorie ai Mondiali. Malissimo i precedenti per gli inglesi, mentre l'Argentina è quella che ha sul curriculum più duelli: ben 17 sfide ai rigori, di cui 11 vinte e… quasi tutte quelle ai Mondali! In due hanno una percentuale di vittorie ai rigori dello 0%, una sola del 100%
MONDIALI: LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE
Quello che devi sapere
Costa d'Avorio (ai sedicesimi vs Norvegia)
- 11 volte ai rigori
- 5 vittorie
- 6 sconfitte
- 45,5% media vittoria
- Coppa d'Africa 2024: vittoria vs Senegal agli ottavi
- Coppa d'Africa 2022: sconfitta vs Egitto agli ottavi
- Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Algeria ai quarti
- Coppa d'Africa 2015: vittoria vs Ghana in finale
- Coppa d'Africa 2012: sconfitta vs Zambia in finale
- Coppa d'Africa 2006: sconfitta vs Egitto in finale
- Coppa d'Africa 2006: vittoria vs Camrun ai quarti
- Coppa d'Africa 1998: sconfitta vs Egitto ai quarti
- Coppa d'Africa 1994: sconfitta vs Nigeria in semifinale
- Coppa d'Africa 1992: vittoria vs Ghana in finale
- Coppa d'Africa 1992: vittoria vs Camerun in semifinale
Norvegia (ai sedicesimi vs Costa d'Avorio)
Mai andata ai rigori a Mondiali o Europei
Francia (ai sedicesimi vs Svezia)
- 9 volte ai rigori
- 4 vittorie
- 5 sconfitte
- 44,4% media vittoria
- Euro 2024: vittoria vs Portogallo ai quarti
- Mondiali 2022: sconfitta vs Argentina in finale
- Euro 2020: sconfitta vs Svizzera agli ottavi
- Mondiali 2006: sconfitta vs Italia in finale
- Mondiali 1998: vittoria vs Italia ai quarti
- Euro 1996: sconfitta vs Cechia in semifinale
- Euro 1996: vittoria vs Olanda ai quarti
- Mondiali 1986: vittoria vs Brasile ai quarti
- Mondiali 1982: sconfitta vs Germania in semifinale
Svezia (ai sedicesimi vs Francia)
- 2 volte ai rigori
- 1 vittoria
- 1 sconfitta
- 50% media vittoria
- Euro 2004: sconfitta vs Olanda ai quarti
- Mondiali 1994: vittoria vs Romania ai quarti
Messico (ai sedicesimi vs Ecuador)
- 5 volte ai rigori
- 2 vittorie
- 3 sconfitte
- 40% media vittoria
- Copa America 1999: vittoria vs Peru ai quarti
- Copa America 1997: vittoria vs Ecuador ai quarti
- Copa America 1995: sconfitta vs Usa ai quarti
- Mondiali 1994: sconfitta vs Bulgaria agli ottavi
- Mondiali 1986: sconfitta vs Germania Ovest ai quarti
Ecuador (ai sedicesimi vs Messico)
- 2 volte ai rigori
- 0 vittorie
- 2 sconfitte
- 0% media vittoria
- Copa America 2024: sconfitta vs Argentina ai quarti
- Copa America 1997: sconfitta vs Messico ai quarti
Inghilterra (ai sedicesimi vs RD Congo)
- 10 volte ai rigori
- 3 vittorie
- 7 sconfitte
- 30% media vittoria
- Euro 2024: vittoria vs Svizzera ai quarti
- Euro 2020: sconfitta vs italia in finale
- Mondiali 2018: vittoria vs Colombia agli ottavi
- Euro 2012: sconfitta vs Italia ai quarti
- Mondiali 2006: sconfitta vs Portogallo ai quarti
- Euro 2004: sconfitta vs Portogallo ai quarti
- Mondiali 1998: sconfita vs Argentina agli ottavi
- Euro 1996: sconfitta vs Germania in semifinale
- Euro 1996: vittoria vs Spagna ai quarti
- Mondiali 1990: sconfitta vs Germania Ovest in semifinale
RD Congo (ai sedicesimi vs Inghilterra)
- 5 volte ai rigori
- 3 vittorie
- 2 sconfitte
- 60% media vittoria
- Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Sudafrica nella finale 3° posto
- Coppa d'Africa 2024: vittoria vs Egitto agli ottavi
- Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Madagascar agli ottavi
- Coppa d'Africa 2015: vittoria vs Guinea quatoriale nella finale 3° posto
- Coppa d'Africa 1998: vittoria vs Burkina Faso nella finale 3° posto
Belgio (ai sedicesimi vs Senegal)
- 1 volta ai rigori
- 1 vittoria
- 0 sconfitte
- 100% media vittoria
- Mondiali 1986: vittoria vs Spagna ai quarti
Senegal (ai sedicesimi vs Belgio)
- 4 volte ai rigori
- 1 vittorie
- 3 sconfitte
- 25% media vittoria
- Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Costa d'Avorio agli ottavi
- Coppa d'Africa 2022: vittoria vs Egitto in finale
- Coppa d'Africa 2017: sconfitta vs Camerun ai quarti
- Coppa d'Africa 2002: sconfitta vs Camerun in finale
Usa (ai sedicesimi vs Bosnia)
- 9 volte ai rigori
- 6 vittoria
- 3 sconfitte
- 66,7% media vittoria
- Gold Cup 2025: vittoria vs Costa Rica ai quarti
- Gold Cup 2023: sconfitta vs Panama in semifinale
- Gold Cup 2023: vittoria vs Canada ai quarti
- Gold Cup 2015: sconfitta vs Panama nella finale 3° posto
- Gold Cup 2005: vittoria vs Panama in finale
- Gold Cup 2002: vittoria vs Canada in semifinale
- Gold Cup 2000: sconfitta vs Colombia ai quarti
- Copa America 1995: vittoria vs Messico ai quarti
- Gold Cup 1991: vittoria vs Honduras in finale
Bosnia (ai sedicesimi vs Usa)
Mai andata ai rigori a Mondiali o Europei
Spagna (ai sedicesimi vs Austria)
- 11 volte ai rigori
- 5 vittorie
- 6 sconfitte
- 45,5% media vittoria
- Mondiali 2022: sconfitta vs Marocco agli ottavi
- Euro 2021: sconfitta vs Italia in semifinale
- Euro 2021: vittoria vs Svizzera ai quarti
- Mondiali 2018: sconfitta vs Russia agli ottavi
- Euro 2012: vittoria vs Portogallo in semifinale
- Euro 2008: vittoria vs Italia ai quarti
- Mondiali 2002: sconfitta vs Corea del Sud ai quarti
- Mondiali 2002: vittoria vs Irlanda agli ottavi
- Euro 1996: sconfitta vs Inghilterra ai quarti
- Mondiali 1986: sconfitta vs Belgio ai quarti
- Euro 1984: vittoria vs Danimarca in semifinale
Austria (ai sedicesimi vs Spagna)
Mai andata ai rigori a Mondiali o Europei
Portogallo (ai sedicesimi vs Croazia)
- 6 volte ai rigori
- 4 vittorie
- 2 sconfitte
- 66,7% media vittoria
- Euro 2024: sconfitta vs Francia ai quarti
- Euro 2024: vittoria vs Slovenia agli ottavi
- Euro 2016: vittoria vs Polonia ai quarti
- Euro 2012: sconfitta vs Spagna in semifinale
- Mondiali 2006: vittoria vs Inghilterra ai quarti
- Euro 2004: vittoria vs Inghilterra ai quarti
Croazia (ai sedicesimi vs Portogallo)
- 5 volte ai rigori
- 4 vittorie
- 1 sconfitta
- 80% media vittoria
- Mondiali 2022: vittoria vs Brasile ai quarti
- Mondiali 2022: vittoria vs Giappone agli ottavi
- Mondiali 2018: vittoria vs Russia ai quarti
- Mondiali 2018: vittoria vs Danimarca agli ottavi
- Euro 2008: sconfitta vs Turchia ai quarti
Svizzera (ai sedicesimi vs Algeria)
- 5 volte ai rigori
- 1 vittoria
- 4 sconfitte
- 20% media vittoria
- Euro 2024: sconfitta vs Inghilterra ai quarti
- Euro 2021: sconfitta vs Spagna ai quarti
- Euro 2021: vittoria vs Francia agli ottavi
- Euro 2016: sconfitta vs Polonia agli ottavi
- Mondiali 2006: sconfitta vs Ucraina agli ottavi
Algeria (ai sedicesimi vs Svizzera)
- 5 volte ai rigori
- 3 vittorie
- 2 sconfitte
- 60% media vittoria
- Coppa d'Africa 2019: vittoria vs Costa d'Avorio ai quarti
- Coppa d'Africa 1988: vittoria vs Marocco nella finale 2° posto
- Coppa d'Africa 1988: sconfitta vs Nigeria in semifinale
- Coppa d'Africa 1984: sconfitta vs Camerun in semifinale
- Coppa d'Africa 1980: vittoria vs Egitto in semifinale
Australia (ai sedicesimi vs Egitto)
- 2 volte ai rigori
- 1 vittoria
- 1 sconfitta
- 50% media vittoria
- Coppa d'Asia 2019: vittoria vs Uzbekistan agli ottavi
- Coppa d'Asia 2007: sconfitta vs Giappone ai quarti
Egitto (ai sedicesimi vs Australia)
- 11 volte ai rigori
- 6 vittorie
- 5 sconfitte
- 54,5% media vittoria
- Coppa d'Africa 2025: sconfitta vs Nigeria nella finale 3° posto
- Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Congo agli ottavi
- Coppa d'Africa 2022: sconfitta vs Senegal in finale
- Coppa d'Africa 2022: vittoria vs Camerun in semifinale
- Coppa d'Africa 2022: vittoria vs Costa d'Avorio agli ottavi
- Coppa d'Africa 2017: vittoria vs Burkina Faso in semifinale
- Coppa d'Africa 2006: vittoria vs Costa d'Avorio in finale
- Coppa d'Africa 1998: vittoria vs Costa d'Avorio ai quarti
- Coppa d'Africa 1986: vittoria vs Camerun in finale
- Coppa d'Africa 1984: sconfitta vs Nigeria in semifinale
- Coppa d'Africa 1980: sconfitta vs Algeria in semifinale
Argentina (ai sedicesimi vs Capo Verde)
- 17 volte ai rigori
- 11 vittorie
- 6 sconfitte
- 64,7% media vittoria
- Copa America 2024: vittoria vs Ecuador ai quarti
- Mondiali 2022: vittoria vs Francia in finale
- Mondiali 2022: vittoria vs Olanda ai quarti
- Copa America 2021: vittoria vs Colombia in semifinale
- Copa America 2016: sconfitta vs Cile in finale
- Copa America 2015: sconfitta vs Cile in finale
- Copa America 2015: vittoria vs Colombia ai quarti
- Mondiali 2014: vittoria vs Olanda in semifinale
- Copa America 2011: sconfitta vs Uruguay ai quarti
- Mondiali 2006: sconfitta vs Germania ai quarti
- Copa America 2004: sconfitta vs Brasile in finale
- Mondiali 1998: vittoria vs Inghilterra agli ottavi
- Copa America 1995: sconfitta vs Brasile ai quarti
- Copa America 1993: vittoria vs Colombia in semifinale
- Copa America 1993: vittoria vs Brasile ai quarti
- Mondiali 1990: vittoria vs Italia in semifinale
- Mondiali 1990: vittoria vs Jugoslavia ai quarti
Capo Verde (ai sedicesimi vs Argentina)
- 1 volta ai rigori
- 0 vittorie
- 1 sconfitta
- 0% media vittoria
- Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Sudafrica ai quarti
Colombia (ai sedicesimi vs Ghana)
- 10 volte ai rigori
- 5 vittorie
- 5 sconfitte
- 50% media vittoria
- Copa America 2021: sconfitta vs Argentina in semifinale
- Copa America 2021: vittoria vs Uruguay ai quarti
- Mondiali 2018: sconfitta vs Inghilterra agli ottavi
- Copa America 2019: sconfitta vs Cile ai quarti
- Copa America 2016: vittoria vs Peru ai quarti
- Copa America 2015: sconfitta vs Argentina ai quarti
- Gold Cup 2000: vittoria vs Usa ai quarti
- Copa America 1995: vittoria vs Paraguay ai quarti
- Copa America 1993: sconfitta vs Argentina in semifinale
- Copa America 1993: vittoria vs Uruguay ai quarti
Ghana (ai sedicesimi vs Colombia)
- 6 volte ai rigori
- 1 vittoria
- 5 sconfitte
- 16,7% media vittoria
- Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Tunisia agli ottavi
- Coppa d'Africa 2015: sconfitta vs Costa d'Avorio in finale
- Coppa d'Africa 2013: sconfitta vs Burkina Faso in semifinale
- Mondiali 2010: sconfitta vs Uruguay ai quarti
- Coppa d'Africa 1992: sconfitta vs Costa d'Avorio in finale
- Coppa d'Africa 1982: vittoria vs Libia in finale
Le squadre agli ottavi: Canada (agli ottavi vs Marocco)
- 6 volte ai rigori
- 2 vittoria
- 4 sconfitte
- 33,3% media vittoria
- Gold Cup 2025: sconfitta vs Guatemala ai quarti
- Copa America 2024: sconfitta vs Uruguay nella finale 3° posto
- Copa America 2024: vittoria vs Venezuela ai quarti
- Gold Cup 2023: sconfitta vs Usa ai quarti
- Gold Cup 2002: sconfitta vs Usa in semifinale
- Gold Cup 2002: vittoria vs Martinica ai quarti
Marocco (agli ottavi vs Canada)
- 5 volte ai rigori
- 3 vittorie
- 2 sconfitte
- 60% media vittoria
- Mondiali 2026: vittoria vs Olanda ai sedicesimi
- Coppa d'Africa 2025: vittoria vs Nigeria in semifinale
- Mondiali 2022: vittoria vs Spagna agli ottavi
- Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Benin agli ottavi
- Coppa d'Africa 1988: sconfitta vs Algeria nella finale 3° posto
Praguay (agli ottavi vs Francia o Svezia)
- 9 volte ai rigori
- 5 vittorie
- 4 sconfitte
- 55,6% media vittoria
- Mondiali 2026: vittoria vs Germania ai sedicesimi
- Copa America 2021: sconfitta vs Peru ai quarti
- Copa America 2019: sconfitta vs Brasile ai quarti
- Copa America 2015: vittoria vs Brasile ai quarti
- Copa America 2011: vittoria vs Venezuela in semifinale
- Copa America 2011: vittoria vs Brasile ai quarti
- Mondiali 2010: vittoria vs Giappone agli ottavi
- Copa America 1999: sconfitta vs Uruguay ai quarti
- Copa America 1995: sconfitta vs Colombia ai quarti
Brasile (agli ottavi vs Costa d'Avorio o Norvegia)
- 15 volte ai rigori
- 8 vittorie
- 7 sconfitte
- 53,3% media vittoria
- Copa America 2024: sconfitta vs Uruguay ai quarti
- Mondiali 2022: sconfitta vs Croazia ai quarti
- Copa America 2019: vittoria vs Paraguay ai quarti
- Copa America 2015: sconfitta vs Paraguay ai quarti
- Mondiali 2014: vittoria vs Cile agli ottavi
- Copa America 2011: sconfitta vs Paraguay ai quarti
- Copa America 2007: vittoria vs Uruguay in semifinale
- Copa America 2004: vittoria vs Argentina in finale
- Copa America 2004: vittoria vs Uruguay in semifinale
- Mondiali 1998: vittoria vs Olanda in semifinale
- Copa America 1995: sconfitta vs Uruguay in finale
- Copa America 1995: vittoria vs Argentina ai quarti
- Mondiali 1994: vittoria vs Italia in finale
- Copa America 1993: sconfitta vs Argentina ai quarti
- Mondiali 1986: sconfitta vs Francia ai quarti