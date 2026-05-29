Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

La guida galattica sui precedenti ai rigori di tutte le squadre ai Mondiali

Mondiali

Introduzione

Due dei quattro sedicesimi di finale del Mondiale giocati fin qui sono finiti ai rigori: urge una guida totale per ogni singola squadra con il relativo 'storico' ai rigori. Per la Germania, tra l'altro, è stata una prima volta assoluta: i tedeschi non avevano mai perso una partita di Coppa del mondo in una serie finale dal dischetto

 

Per questo studio (dati Transfermarkt) abbiamo contato i 'grandi tornei', cioè Mondiali, Europei, Copa America e Coppa d'Africa, abbiamo escluso le competizioni minori come Nations League e Confederations Cup, o le qualificazioni, ma abbiamo contato anche la Gold Cup (l'equivalente continentale per le nazioni di nord e centro America), così come la Coppa d'Oceania e quella d'Asia

 

Tre delle squadre ancora in corsa non hanno mai fronteggiato una serie di rigori (tra cui la Norvegia). La Croazia viaggia con un clamoroso 100% di vittorie ai Mondiali. Malissimo i precedenti per gli inglesi, mentre l'Argentina è quella che ha sul curriculum più duelli: ben 17 sfide ai rigori, di cui 11 vinte e… quasi tutte quelle ai Mondali! In due hanno una percentuale di vittorie ai rigori dello 0%, una sola del 100%

 

MONDIALI: LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE

Quello che devi sapere

Costa d'Avorio (ai sedicesimi vs Norvegia)

  • 11 volte ai rigori
  • 5 vittorie
  • 6 sconfitte
  • 45,5% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2024: vittoria vs Senegal agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2022: sconfitta vs Egitto agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Algeria ai quarti
  • Coppa d'Africa 2015: vittoria vs Ghana in finale
  • Coppa d'Africa 2012: sconfitta vs Zambia in finale
  • Coppa d'Africa 2006: sconfitta vs Egitto in finale
  • Coppa d'Africa 2006: vittoria vs Camrun ai quarti
  • Coppa d'Africa 1998: sconfitta vs Egitto ai quarti
  • Coppa d'Africa 1994: sconfitta vs Nigeria in semifinale
  • Coppa d'Africa 1992: vittoria vs Ghana in finale
  • Coppa d'Africa 1992: vittoria vs Camerun in semifinale

1/28

Norvegia (ai sedicesimi vs Costa d'Avorio)

Mai andata ai rigori a Mondiali o Europei

2/28
pubblicità

Francia (ai sedicesimi vs Svezia)

  • 9 volte ai rigori
  • 4 vittorie
  • 5 sconfitte
  • 44,4% media vittoria

 

  • Euro 2024: vittoria vs Portogallo ai quarti
  • Mondiali 2022: sconfitta vs Argentina in finale
  • Euro 2020: sconfitta vs Svizzera agli ottavi
  • Mondiali 2006: sconfitta vs Italia in finale
  • Mondiali 1998: vittoria vs Italia ai quarti
  • Euro 1996: sconfitta vs Cechia in semifinale
  • Euro 1996: vittoria vs Olanda ai quarti
  • Mondiali 1986: vittoria vs Brasile ai quarti
  • Mondiali 1982: sconfitta vs Germania in semifinale

3/28

Svezia (ai sedicesimi vs Francia)

  • 2 volte ai rigori
  • 1 vittoria
  • 1 sconfitta
  • 50% media vittoria

 

  • Euro 2004: sconfitta vs Olanda ai quarti
  • Mondiali 1994: vittoria vs Romania ai quarti

4/28
pubblicità

Messico (ai sedicesimi vs Ecuador)

  • 5 volte ai rigori
  • 2 vittorie
  • 3 sconfitte
  • 40% media vittoria

 

  • Copa America 1999: vittoria vs Peru ai quarti
  • Copa America 1997: vittoria vs Ecuador ai quarti
  • Copa America 1995: sconfitta vs Usa ai quarti
  • Mondiali 1994: sconfitta vs Bulgaria agli ottavi
  • Mondiali 1986: sconfitta vs Germania Ovest ai quarti

5/28

Ecuador (ai sedicesimi vs Messico)

  • 2 volte ai rigori
  • 0 vittorie
  • 2 sconfitte
  • 0% media vittoria

 

  • Copa America 2024: sconfitta vs Argentina ai quarti
  • Copa America 1997: sconfitta vs Messico ai quarti

6/28
pubblicità

Inghilterra (ai sedicesimi vs RD Congo)

  • 10 volte ai rigori
  • 3 vittorie
  • 7 sconfitte
  • 30% media vittoria

 

  • Euro 2024: vittoria vs Svizzera ai quarti
  • Euro 2020: sconfitta vs italia in finale
  • Mondiali 2018: vittoria vs Colombia agli ottavi
  • Euro 2012: sconfitta vs Italia ai quarti
  • Mondiali 2006: sconfitta vs Portogallo ai quarti
  • Euro 2004: sconfitta vs Portogallo ai quarti
  • Mondiali 1998: sconfita vs Argentina agli ottavi
  • Euro 1996: sconfitta vs Germania in semifinale
  • Euro 1996: vittoria vs Spagna ai quarti
  • Mondiali 1990: sconfitta vs Germania Ovest in semifinale

7/28

RD Congo (ai sedicesimi vs Inghilterra)

  • 5 volte ai rigori
  • 3 vittorie
  • 2 sconfitte
  • 60% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Sudafrica nella finale 3° posto
  • Coppa d'Africa 2024: vittoria vs Egitto agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Madagascar agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2015: vittoria vs Guinea quatoriale nella finale 3° posto
  • Coppa d'Africa 1998: vittoria vs Burkina Faso nella finale 3° posto

8/28
pubblicità

Belgio (ai sedicesimi vs Senegal)

  • 1 volta ai rigori
  • 1 vittoria
  • 0 sconfitte
  • 100% media vittoria

 

  • Mondiali 1986: vittoria vs Spagna ai quarti

9/28

Senegal (ai sedicesimi vs Belgio)

  • 4 volte ai rigori
  • 1 vittorie
  • 3 sconfitte
  • 25% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Costa d'Avorio agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2022: vittoria vs Egitto in finale
  • Coppa d'Africa 2017: sconfitta vs Camerun ai quarti
  • Coppa d'Africa 2002: sconfitta vs Camerun in finale

10/28
pubblicità

Usa (ai sedicesimi vs Bosnia)

  • 9 volte ai rigori
  • 6 vittoria
  • 3 sconfitte
  • 66,7% media vittoria

 

  • Gold Cup 2025: vittoria vs Costa Rica ai quarti
  • Gold Cup 2023: sconfitta vs Panama in semifinale
  • Gold Cup 2023: vittoria vs Canada ai quarti
  • Gold Cup 2015: sconfitta vs Panama nella finale 3° posto
  • Gold Cup 2005: vittoria vs Panama in finale
  • Gold Cup 2002: vittoria vs Canada in semifinale
  • Gold Cup 2000: sconfitta vs Colombia ai quarti
  • Copa America 1995: vittoria vs Messico ai quarti
  • Gold Cup 1991: vittoria vs Honduras in finale

11/28

Bosnia (ai sedicesimi vs Usa)

Mai andata ai rigori a Mondiali o Europei

12/28
pubblicità

Spagna (ai sedicesimi vs Austria)

  • 11 volte ai rigori
  • 5 vittorie
  • 6 sconfitte
  • 45,5% media vittoria

 

  • Mondiali 2022: sconfitta vs Marocco agli ottavi
  • Euro 2021: sconfitta vs Italia in semifinale
  • Euro 2021: vittoria vs Svizzera ai quarti
  • Mondiali 2018: sconfitta vs Russia agli ottavi
  • Euro 2012: vittoria vs Portogallo in semifinale
  • Euro 2008: vittoria vs Italia ai quarti
  • Mondiali 2002: sconfitta vs Corea del Sud ai quarti
  • Mondiali 2002: vittoria vs Irlanda agli ottavi
  • Euro 1996: sconfitta vs Inghilterra ai quarti
  • Mondiali 1986: sconfitta vs Belgio ai quarti
  • Euro 1984: vittoria vs Danimarca in semifinale

13/28

Austria (ai sedicesimi vs Spagna)

Mai andata ai rigori a Mondiali o Europei

14/28
pubblicità

Portogallo (ai sedicesimi vs Croazia)

  • 6 volte ai rigori
  • 4 vittorie
  • 2 sconfitte
  • 66,7% media vittoria

 

  • Euro 2024: sconfitta vs Francia ai quarti
  • Euro 2024: vittoria vs Slovenia agli ottavi
  • Euro 2016: vittoria vs Polonia ai quarti
  • Euro 2012: sconfitta vs Spagna in semifinale
  • Mondiali 2006: vittoria vs Inghilterra ai quarti
  • Euro 2004: vittoria vs Inghilterra ai quarti

15/28

Croazia (ai sedicesimi vs Portogallo)

  • 5 volte ai rigori
  • 4 vittorie
  • 1 sconfitta
  • 80% media vittoria

 

  • Mondiali 2022: vittoria vs Brasile ai quarti
  • Mondiali 2022: vittoria vs Giappone agli ottavi
  • Mondiali 2018: vittoria vs Russia ai quarti
  • Mondiali 2018: vittoria vs Danimarca agli ottavi
  • Euro 2008: sconfitta vs Turchia ai quarti

16/28
pubblicità

Svizzera (ai sedicesimi vs Algeria)

  • 5 volte ai rigori
  • 1 vittoria
  • 4 sconfitte
  • 20% media vittoria

 

  • Euro 2024: sconfitta vs Inghilterra ai quarti
  • Euro 2021: sconfitta vs Spagna ai quarti
  • Euro 2021: vittoria vs Francia agli ottavi
  • Euro 2016: sconfitta vs Polonia agli ottavi
  • Mondiali 2006: sconfitta vs Ucraina agli ottavi

17/28

Algeria (ai sedicesimi vs Svizzera)

  • 5 volte ai rigori
  • 3 vittorie
  • 2 sconfitte
  • 60% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2019: vittoria vs Costa d'Avorio ai quarti
  • Coppa d'Africa 1988: vittoria vs Marocco nella finale 2° posto
  • Coppa d'Africa 1988: sconfitta vs Nigeria in semifinale
  • Coppa d'Africa 1984: sconfitta vs Camerun in semifinale
  • Coppa d'Africa 1980: vittoria vs Egitto in semifinale

18/28
pubblicità

Australia (ai sedicesimi vs Egitto)

  • 2 volte ai rigori
  • 1 vittoria
  • 1 sconfitta
  • 50% media vittoria

 

  • Coppa d'Asia 2019: vittoria vs Uzbekistan agli ottavi
  • Coppa d'Asia 2007: sconfitta vs Giappone ai quarti

19/28

Egitto (ai sedicesimi vs Australia)

  • 11 volte ai rigori
  • 6 vittorie
  • 5 sconfitte
  • 54,5% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2025: sconfitta vs Nigeria nella finale 3° posto
  • Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Congo agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2022: sconfitta vs Senegal in finale
  • Coppa d'Africa 2022: vittoria vs Camerun in semifinale
  • Coppa d'Africa 2022: vittoria vs Costa d'Avorio agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2017: vittoria vs Burkina Faso in semifinale
  • Coppa d'Africa 2006: vittoria vs Costa d'Avorio in finale
  • Coppa d'Africa 1998: vittoria vs Costa d'Avorio ai quarti
  • Coppa d'Africa 1986: vittoria vs Camerun in finale
  • Coppa d'Africa 1984: sconfitta vs Nigeria in semifinale
  • Coppa d'Africa 1980: sconfitta vs Algeria in semifinale

20/28
pubblicità

Argentina (ai sedicesimi vs Capo Verde)

  • 17 volte ai rigori
  • 11 vittorie
  • 6 sconfitte
  • 64,7% media vittoria

 

  • Copa America 2024: vittoria vs Ecuador ai quarti
  • Mondiali 2022: vittoria vs Francia in finale
  • Mondiali 2022: vittoria vs Olanda ai quarti
  • Copa America 2021: vittoria vs Colombia in semifinale
  • Copa America 2016: sconfitta vs Cile in finale
  • Copa America 2015: sconfitta vs Cile in finale
  • Copa America 2015: vittoria vs Colombia ai quarti
  • Mondiali 2014: vittoria vs Olanda in semifinale
  • Copa America 2011: sconfitta vs Uruguay ai quarti
  • Mondiali 2006: sconfitta vs Germania ai quarti
  • Copa America 2004: sconfitta vs Brasile in finale
  • Mondiali 1998: vittoria vs Inghilterra agli ottavi
  • Copa America 1995: sconfitta vs Brasile ai quarti
  • Copa America 1993: vittoria vs Colombia in semifinale
  • Copa America 1993: vittoria vs Brasile ai quarti
  • Mondiali 1990: vittoria vs Italia in semifinale
  • Mondiali 1990: vittoria vs Jugoslavia ai quarti

21/28

Capo Verde (ai sedicesimi vs Argentina)

  • 1 volta ai rigori
  • 0 vittorie
  • 1 sconfitta
  • 0% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2024: sconfitta vs Sudafrica ai quarti

22/28
pubblicità

Colombia (ai sedicesimi vs Ghana)

  • 10 volte ai rigori
  • 5 vittorie
  • 5 sconfitte
  • 50% media vittoria

 

  • Copa America 2021: sconfitta vs Argentina in semifinale
  • Copa America 2021: vittoria vs Uruguay ai quarti
  • Mondiali 2018: sconfitta vs Inghilterra agli ottavi
  • Copa America 2019: sconfitta vs Cile ai quarti
  • Copa America 2016: vittoria vs Peru ai quarti
  • Copa America 2015: sconfitta vs Argentina ai quarti
  • Gold Cup 2000: vittoria vs Usa ai quarti
  • Copa America 1995: vittoria vs Paraguay ai quarti
  • Copa America 1993: sconfitta vs Argentina in semifinale
  • Copa America 1993: vittoria vs Uruguay ai quarti

23/28

Ghana (ai sedicesimi vs Colombia)

  • 6 volte ai rigori
  • 1 vittoria
  • 5 sconfitte
  • 16,7% media vittoria

 

  • Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Tunisia agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2015: sconfitta vs Costa d'Avorio in finale
  • Coppa d'Africa 2013: sconfitta vs Burkina Faso in semifinale
  • Mondiali 2010: sconfitta vs Uruguay ai quarti
  • Coppa d'Africa 1992: sconfitta vs Costa d'Avorio in finale
  • Coppa d'Africa 1982: vittoria vs Libia in finale

24/28
pubblicità

Le squadre agli ottavi: Canada (agli ottavi vs Marocco)

  • 6 volte ai rigori
  • 2 vittoria
  • 4 sconfitte
  • 33,3% media vittoria

 

  • Gold Cup 2025: sconfitta vs Guatemala ai quarti
  • Copa America 2024: sconfitta vs Uruguay nella finale 3° posto
  • Copa America 2024: vittoria vs Venezuela ai quarti
  • Gold Cup 2023: sconfitta vs Usa ai quarti
  • Gold Cup 2002: sconfitta vs Usa in semifinale
  • Gold Cup 2002: vittoria vs Martinica ai quarti

25/28

Marocco (agli ottavi vs Canada)

  • 5 volte ai rigori
  • 3 vittorie
  • 2 sconfitte
  • 60% media vittoria

 

  • Mondiali 2026: vittoria vs Olanda ai sedicesimi
  • Coppa d'Africa 2025: vittoria vs Nigeria in semifinale
  • Mondiali 2022: vittoria vs Spagna agli ottavi
  • Coppa d'Africa 2019: sconfitta vs Benin agli ottavi
  • Coppa d'Africa 1988: sconfitta vs Algeria nella finale 3° posto

26/28
pubblicità

Praguay (agli ottavi vs Francia o Svezia)

  • 9 volte ai rigori
  • 5 vittorie
  • 4 sconfitte
  • 55,6% media vittoria

 

  • Mondiali 2026: vittoria vs Germania ai sedicesimi
  • Copa America 2021: sconfitta vs Peru ai quarti
  • Copa America 2019: sconfitta vs Brasile ai quarti
  • Copa America 2015: vittoria vs Brasile ai quarti
  • Copa America 2011: vittoria vs Venezuela in semifinale
  • Copa America 2011: vittoria vs Brasile ai quarti
  • Mondiali 2010: vittoria vs Giappone agli ottavi
  • Copa America 1999: sconfitta vs Uruguay ai quarti
  • Copa America 1995: sconfitta vs Colombia ai quarti

27/28

Brasile (agli ottavi vs Costa d'Avorio o Norvegia)

  • 15 volte ai rigori
  • 8 vittorie
  • 7 sconfitte
  • 53,3% media vittoria

 

  • Copa America 2024: sconfitta vs Uruguay ai quarti
  • Mondiali 2022: sconfitta vs Croazia ai quarti
  • Copa America 2019: vittoria vs Paraguay ai quarti
  • Copa America 2015: sconfitta vs Paraguay ai quarti
  • Mondiali 2014: vittoria vs Cile agli ottavi
  • Copa America 2011: sconfitta vs Paraguay ai quarti
  • Copa America 2007: vittoria vs Uruguay in semifinale
  • Copa America 2004: vittoria vs Argentina in finale
  • Copa America 2004: vittoria vs Uruguay in semifinale
  • Mondiali 1998: vittoria vs Olanda in semifinale
  • Copa America 1995: sconfitta vs Uruguay in finale
  • Copa America 1995: vittoria vs Argentina ai quarti
  • Mondiali 1994: vittoria vs Italia in finale
  • Copa America 1993: sconfitta vs Argentina ai quarti
  • Mondiali 1986: sconfitta vs Francia ai quarti

28/28
pubblicità

Leggi anche

Mondiali

Alfaro il Ct colto: gli aforismi dietro l'impresa

Mondiali

I possibili percorsi delle big fino alla finale

Mondiali

Il rendimento dei nostri 66 al Mondiale

Calciomercato

12 giovani talenti italiani comprati dal Como

Serie A

Le amichevoli della Serie A dell'estate 2026