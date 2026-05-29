La guida galattica sui precedenti ai rigori di tutte le squadre ai Mondiali

Introduzione

Due dei quattro sedicesimi di finale del Mondiale giocati fin qui sono finiti ai rigori: urge una guida totale per ogni singola squadra con il relativo 'storico' ai rigori. Per la Germania, tra l'altro, è stata una prima volta assoluta: i tedeschi non avevano mai perso una partita di Coppa del mondo in una serie finale dal dischetto

Per questo studio (dati Transfermarkt) abbiamo contato i 'grandi tornei', cioè Mondiali, Europei, Copa America e Coppa d'Africa, abbiamo escluso le competizioni minori come Nations League e Confederations Cup, o le qualificazioni, ma abbiamo contato anche la Gold Cup (l'equivalente continentale per le nazioni di nord e centro America), così come la Coppa d'Oceania e quella d'Asia

Tre delle squadre ancora in corsa non hanno mai fronteggiato una serie di rigori (tra cui la Norvegia). La Croazia viaggia con un clamoroso 100% di vittorie ai Mondiali. Malissimo i precedenti per gli inglesi, mentre l'Argentina è quella che ha sul curriculum più duelli: ben 17 sfide ai rigori, di cui 11 vinte e… quasi tutte quelle ai Mondali! In due hanno una percentuale di vittorie ai rigori dello 0%, una sola del 100%

MONDIALI: LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE