Dai sedicesimi in poi il tabellone è già definito: ogni squadra entra in una casella in base al piazzamento nel girone e all'incastro con le altre qualificate. Per questo non conta solo arrivare primi, secondi o terzi, ma anche quali squadre finiscono negli altri slot e quali terze vengono ripescate.

La Fifa aveva inoltre previsto alcuni vincoli per distribuire meglio le prime nazionali del ranking: Spagna e Argentina sono finite in lati opposti del tabellone, così come Francia e Inghilterra. Alcuni incroci tra big, quindi, sarebbero possibili solo in finale.

Vediamo allora da dove partono le big e quale può essere il loro percorso, partendo dal recap dei sedicesimi.