Introduzione
Chi può sorridere tra le big guardando il tabellone? Sulla carta l'Argentina più delle altre. Il percorso dei campioni del mondo sembra il più "morbido": Capo Verde ai sedicesimi, poi Australia o Egitto, quindi un possibile quarto senza incrociare le grandi favorite europee. Molto più complicata la vita dall'altra parte, dove Francia e Germania rischiano di trovarsi già agli ottavi, mentre Spagna, Portogallo e Belgio sono finite in un tratto decisamente più trafficato. Brasile e Inghilterra hanno un cammino interessante, ma con un possibile scontro diretto ai quarti. Sia chiaro: nessuno, ovviamente, ha già vinto ma qualcuno, almeno in partenza, sembra avere una strada un po' più in discesa. Vediamo allora il possibile percorso delle big verso la finale con tutti i possibili incroci
Quello che devi sapere
Il tabellone dei Mondiali
Dai sedicesimi in poi il tabellone è già definito: ogni squadra entra in una casella in base al piazzamento nel girone e all'incastro con le altre qualificate. Per questo non conta solo arrivare primi, secondi o terzi, ma anche quali squadre finiscono negli altri slot e quali terze vengono ripescate.
La Fifa aveva inoltre previsto alcuni vincoli per distribuire meglio le prime nazionali del ranking: Spagna e Argentina sono finite in lati opposti del tabellone, così come Francia e Inghilterra. Alcuni incroci tra big, quindi, sarebbero possibili solo in finale.
Vediamo allora da dove partono le big e quale può essere il loro percorso, partendo dal recap dei sedicesimi.
La parte sinistra del tabellone
Ci sono praticamente tutte le big: solo una tra Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda arriveranno in finale...
I sedicesimi di finale
Germania-Paraguay
Francia-Svezia
Canada-Olanda/Marocco
Olanda-Marocco
Portogallo-Croazia
Spagna-Austria
Stati Uniti-Bosnia
Belgio-Senegal
La parte destra del tabellone
In questa metà ci sono Argentina, Brasile e Inghilterra. Ma la distribuzione è molto diversa: Brasile e Inghilterra potrebbero incrociarsi ai quarti mentre la squadra di Messi e compagni sembra poter aver strada spianata...
I sedicesimi di finale
Brasile-Giappone
Costa d'Avorio-Norvegia
Messico-Ecuador
Inghilterra-RD Congo
Argentina-Capo Verde
Australia-Egitto
Svizzera-Algeria
Colombia-Ghana
Il possibile percorso dell'Argentina
L'Argentina è arrivata alla fase a eliminazione diretta da prima del gruppo J. I campioni del mondo hanno chiuso davanti ad Austria, Algeria e Giordania e adesso trovano un tabellone che sembra sorridere
Il possibile percorso
- Sedicesimi: Capo Verde
- Ottavi: Australia o Egitto
- Quarti: Svizzera, Algeria, Colombia o Ghana
- Semifinale: Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Inghilterra o RD Congo
Non significa che sia tutto facile, ma il dato è evidente: fino alla semifinale l'Argentina evita una big
Il possibile percorso dell'Inghilterra
L'Inghilterra ha vinto il gruppo L, davanti a Croazia, Ghana e Panama. La squadra di Tuchel ha alternato momenti brillanti ad altri più complicati, ma si è presa il primo posto e un sedicesimo sulla carta favorevole contro la Repubblica Democratica del Congo
Il possibile percorso
- Sedicesimi: RD Congo
- Ottavi: Messico o Ecuador
- Quarti: Brasile, Giappone, Costa d'Avorio o Norvegia
- Semifinale: Argentina, Capo Verde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia o Ghana
Già ai quarti potrebbe arrivare la sfida contro il Brasile e in semifinale potrebbe trovare l'Argentina
Il possibile percorso del Brasile
Il Brasile ha vinto il gruppo C, chiudendo davanti a Marocco, Scozia e Haiti. Dopo il pareggio iniziale con il Marocco, la Seleção ha preso ritmo e si è qualificata con autorità. Ma anche in questo caso la squadra di Ancelotti, oltre all'insidia Inghilterra già ai quarti, potrebbe vedersela agli ottavi contro la Norvegia di Haaland
Il possibile percorso
- Sedicesimi: Giappone
- Ottavi: Costa d'Avorio o Norvegia
- Quarti: Messico, Ecuador, Inghilterra o RD Congo
- Semifinale: Argentina, Capo Verde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia o Ghana
Il possibile percorso della Spagna
La Spagna ha chiuso al primo posto il gruppo H, davanti a Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay. Dopo il pareggio iniziale con Capo Verde, la squadra di De La Fuente ha alzato il livello e si è presa la vetta. Il sedicesimo contro l'Austria è gestibile, ma il tabellone si complica subito dopo...
Il possibile percorso
- Sedicesimi: Austria
- Ottavi: Portogallo o Croazia
- Quarti: Stati Uniti, Bosnia, Belgio o Senegal
- Semifinale: Germania, Paraguay, Francia, Svezia, Canada, Olanda o Marocco
La Spagna può ritrovarsi già agli ottavi contro il Portogallo o la Croazia: non proprio il modo più morbido per entrare nel vivo. E la probabilità di sfidare la Francia in semifinale è alta
Il possibile percorso della Francia
La Francia ha vinto il gruppo I chiudendo davanti a Norvegia, Senegal e Iraq. Percorso netto, con una grande risposta anche nell'ultima partita contro la Norvegia, vinta 4-1. Il premio, però, è relativo: il tabellone dei Bleus è tra i più complicati
Il possibile percorso
- Sedicesimi: Svezia
- Ottavi: Germania o Paraguay
- Quarti: Canada, Olanda o Marocco
- Semifinale: Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Stati Uniti, Bosnia, Belgio o Senegal
Il rischio più grande è subito agli ottavi con un spettacolare Francia-Germania...
Il possibile percorso della Germania
La Germania è arrivata ai sedicesimi dopo un girone con luci e ombre: partenza travolgente, qualificazione centrata, ma anche un percorso che non l'ha portata dalla parte più semplice del tabellone. La squadra di Nagelsmann sfida il Paraguay, poi potrebbe trovare subito la Francia
Il possibile percorso
- Sedicesimi: Paraguay
- Ottavi: Francia o Svezia
- Quarti: Canada, Olanda o Marocco
- Semifinale: Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Stati Uniti, Bosnia, Belgio o Senegal
Il possibile percorso del Portogallo
Il Portogallo si è qualificato dal gruppo K ma il piazzamento lo ha portato in una delle parti più complicate del tabellone, Ai sedicesimi c'è la Croazia e poi, in caso di passaggio, potrebbe arrivare la Spagna.
Il possibile percorso
- Sedicesimi: Croazia
- Ottavi: Spagna o Austria
- Quarti: Stati Uniti, Bosnia, Belgio o Senegal
- Semifinale: Germania, Paraguay, Francia, Svezia, Canada, Olanda o Marocco
Possibile sorpresa dal sedicesimo Olanda-Marocco
Olanda-Marocco è uno degli incroci più interessanti dei sedicesimi. Chi passa troverà il Canada, già qualificato agli ottavi dopo il successo contro il Sudafrica. È il ramo che può creare una sorpresa fino ai quarti, ma poi il livello si alzerà: dall'altra parte ci sono Francia, Germania, Svezia e Paraguay. Mai dire mai...
I possibili ottavi
Guardando solo al ranking delle squadre qualificate, ecco gli ottavi che potrebbero uscire dal tabellone
- Francia-Germania
- Spagna-Portogallo
- Canada-Olanda/Marocco
- Belgio-Stati Uniti
- Brasile-Norvegia
- Inghilterra-Messico
- Argentina-Egitto
- Colombia-Svizzera
I possibili quarti
- Francia-Marocco
- Spagna-Belgio
- Brasile-Inghilterra
- Argentina-Colombia
Le possibili semifinali
- Francia-Spagna
- Brasile-Argentina
Sulla carta ci sono percorsi più semplici e altri più complicati, ma il Mondiale resta il Mondiale: ogni nazionale arrivata fin qui ha qualcosa da giocarsi e nessuna partita può essere considerata già scritta. Ranking, tabellone e pronostici aiutano a leggere gli incroci, ma poi bastano un episodio p una giocata per cambiare tutto. Ed è questo il bello...