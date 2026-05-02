E se per una volta l’immagine di Usa ’94 non fosse il rigore sparato nel cielo di Pasadena da Roberto Baggio? Proviamo a raccontarla in un altro modo. Il punto di vista di Gianluca Pagliuca, all’epoca portiere della Nazionale, è un bello spunto di riflessione. E ci permette quanto meno di sognare un finale diverso. Prendete il rigore di Romario, dice lui; il più bello della serie, il più preciso, praticamente perfetto. E proprio per questo il più vicino all'errore. Romario incrocia il destro a mezza altezza e con nonchalance fa palo-gol spiazzando anche Pagliuca che, nelle immagini di quel rigore, si dispera come se lo avesse quasi parato. Non ha tutti i torti: immaginatelo due centimetri più in là e… Insomma, da anni sogniamo di poter abbassare la traiettoria del tiro di Baggio quando invece basterebbe solo spostare un po’ in là quello di Romario. “Dei rigoristi del Brasile sapevo bene o male come tirava di solito Romario”, raccontò Pagliuca in un’intervista a Sky. “Ma c’entra poco. L’unico che non conoscevo era Marcio Santos, ed è stato l’unico che ho parato. Quelli che hanno segnato mi hanno spiazzato tutti e tre, ma l’unico rimpianto è sul rigore di Romario. La palla ha baciato il palo ed è entrata. Due centimetri più in là e avremmo vinto il Mondiale”. Se state pensando che sia una sparata esagerata, ecco la seconda parte del ragionamento: “È la mia sensazione. Noi avevamo sbagliato il primo con Baresi, ma poi io lo avevo parato a Marcio Santos. Noi segniamo con Albertini e tocca a Romario. Ecco: calcolando che poi segnò Evani, se quella palla avesse preso il palo, noi saremmo andati sul 2-0 a tre rigori dalla fine”. E magari, allora sì, le cose sarebbero cambiate. Da stasera, quando si va a letto, basta sognare che Baggio segnerà. Iniziamo a sognare il palo di Romario.





