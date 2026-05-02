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Mondiali di calcio, accadde oggi: il rigore perfetto di Romario in Brasile-Italia a Usa 94

un gol al giorno

Vanni Spinella

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria all'Italia a Usa '94. E non è quello sbagliato da Baggio, ma quello "troppo perfetto" segnato da Romario

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE - MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

  • 17 luglio 1994
  • Mondiale Usa 1994
  • Brasile-Italia 0-0, 3-2 dcr (finale)
    Sequenza dei rigori: Baresi (I) alto, Marcio Santos (B) parato, Albertini (I) gol, Romario (B) gol, Evani (I) gol, Branco (B) gol, Massaro (I) parato, Dunga (B) gol, R. Baggio (I) alto
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E se per una volta l’immagine di Usa ’94 non fosse il rigore sparato nel cielo di Pasadena da Roberto Baggio? Proviamo a raccontarla in un altro modo. Il punto di vista di Gianluca Pagliuca, all’epoca portiere della Nazionale, è un bello spunto di riflessione. E ci permette quanto meno di sognare un finale diverso. Prendete il rigore di Romario, dice lui; il più bello della serie, il più preciso, praticamente perfetto. E proprio per questo il più vicino all'errore. Romario incrocia il destro a mezza altezza e con nonchalance fa palo-gol spiazzando anche Pagliuca che, nelle immagini di quel rigore, si dispera come se lo avesse quasi parato. Non ha tutti i torti: immaginatelo due centimetri più in là e… Insomma, da anni sogniamo di poter abbassare la traiettoria del tiro di Baggio quando invece basterebbe solo spostare un po’ in là quello di Romario. “Dei rigoristi del Brasile sapevo bene o male come tirava di solito Romario”, raccontò Pagliuca in un’intervista a Sky. “Ma c’entra poco. L’unico che non conoscevo era Marcio Santos, ed è stato l’unico che ho parato. Quelli che hanno segnato mi hanno spiazzato tutti e tre, ma l’unico rimpianto è sul rigore di Romario. La palla ha baciato il palo ed è entrata. Due centimetri più in là e avremmo vinto il Mondiale”. Se state pensando che sia una sparata esagerata, ecco la seconda parte del ragionamento: “È la mia sensazione. Noi avevamo sbagliato il primo con Baresi, ma poi io lo avevo parato a Marcio Santos. Noi segniamo con Albertini e tocca a Romario. Ecco: calcolando che poi segnò Evani, se quella palla avesse preso il palo, noi saremmo andati sul 2-0 a tre rigori dalla fine”. E magari, allora sì, le cose sarebbero cambiate. Da stasera, quando si va a letto, basta sognare che Baggio segnerà. Iniziamo a sognare il palo di Romario.


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