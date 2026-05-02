Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol-fantasma di Lampard contro la Germaniaun gol al giorno
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol-fantasma che rispose a un altro gol-fantasma
- 27 giugno 2010
- Mondiale Sudafrica 2010
- Germania-Inghilterra 4-1 (ottavi di finale)
20' Klose (G), 32' Podolski (G), 37' Upson (I), 67' Muller (G), 70' Muller (G)
Certe volte il copione del calcio sembra scritto veramente dal regista del Truman Show, apposta per stupirci. Siamo sinceri: quante probabilità c’erano che si verificasse un nuovo caso di gol fantasma in un Germania-Inghilterra ai Mondiali, dopo quello di Hurst nella finale del 1966? Questa volta però a godere sono i tedeschi, e l’episodio passa alla storia come “la vendetta di Wembley”. Il contesto: ottavo di finale, la Germania si è portata sul 2-0 dopo 32’ (Klose e Podolski) ma 5’ dopo l’Inghilterra di Capello ha accorciato con Upson e la partita si è riaperta. Potrebbe addirittura spalancarsi perché, appena 53 secondi dopo il gol dell’1-2, gli inglesi si gettano in avanti, rubano palla a centrocampo, servono al limite dell’area Defoe che appoggia per l’accorrente Lampard, uno che se c’era da calciare da fuori non si tirava mai indietro. La sua conclusione a parabola scavalca Neuer, tocca la parte bassa della traversa ed entra in porta, superando la linea bianca. Non parliamo di qualche centimetro, ma di un pallone entrato interamente e nettamente, tanto che Fabio Capello l'ha visto dalla panchina e sta già festeggiando. Eppure l’arbitro non fischia, il guardalinee non segnala, l’orologio dell’arbitro non “trilla”, anche perché non esisteva ancora la goal-line technology per evitare i cosiddetti “gol-fantasma”. Neuer intanto ha già riacchiappato al volo il pallone e fatto ripartire l’azione, con Podolski che per poco non fa 3-1. Quello di Lampard invece sarebbe stato il gol del 2-2. Vincerà la Germania 4-1 e tutti ancora oggi si chiedono: avremmo avuto un finale diverso senza quella clamorosa svista? Solo il regista del Truman Show può saperlo.