Certe volte il copione del calcio sembra scritto veramente dal regista del Truman Show, apposta per stupirci. Siamo sinceri: quante probabilità c’erano che si verificasse un nuovo caso di gol fantasma in un Germania-Inghilterra ai Mondiali, dopo quello di Hurst nella finale del 1966? Questa volta però a godere sono i tedeschi, e l’episodio passa alla storia come “la vendetta di Wembley”. Il contesto: ottavo di finale, la Germania si è portata sul 2-0 dopo 32’ (Klose e Podolski) ma 5’ dopo l’Inghilterra di Capello ha accorciato con Upson e la partita si è riaperta. Potrebbe addirittura spalancarsi perché, appena 53 secondi dopo il gol dell’1-2, gli inglesi si gettano in avanti, rubano palla a centrocampo, servono al limite dell’area Defoe che appoggia per l’accorrente Lampard, uno che se c’era da calciare da fuori non si tirava mai indietro. La sua conclusione a parabola scavalca Neuer, tocca la parte bassa della traversa ed entra in porta, superando la linea bianca. Non parliamo di qualche centimetro, ma di un pallone entrato interamente e nettamente, tanto che Fabio Capello l'ha visto dalla panchina e sta già festeggiando. Eppure l’arbitro non fischia, il guardalinee non segnala, l’orologio dell’arbitro non “trilla”, anche perché non esisteva ancora la goal-line technology per evitare i cosiddetti “gol-fantasma”. Neuer intanto ha già riacchiappato al volo il pallone e fatto ripartire l’azione, con Podolski che per poco non fa 3-1. Quello di Lampard invece sarebbe stato il gol del 2-2. Vincerà la Germania 4-1 e tutti ancora oggi si chiedono: avremmo avuto un finale diverso senza quella clamorosa svista? Solo il regista del Truman Show può saperlo.