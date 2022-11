Argentina-Arabia Saudita, le probabili formazioni: c'è Lautaro con Messi

Dopo qualche allenamento differenziato a scopo precauzionale, Leo Messi è recuperato e guiderà l'attacco dell'Argentina nella sfida all'Arabia Saudita. "Mi sento molto bene fisicamente", ha assicurato la Pulga in conferenza. Accanto a lui cè Lautaro Martinez. In campo anche gli juventini Paredes e Di Maria. Renard punta sul Al Shehri al centro dell'attacco. Si gioca martedì 22 novembre con calcio d'inizio alle 11 GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR Condividi

C'è grande attesa per l'esordio a Qatar 2022 dell'Argentina, una delle nazionali favorite per la vittoria finale. L'occasione per Messi di completare con un successo così prezioso il suo già ricchissimo palmarès. L'Albiceleste è sulla carta la favorita per la vittoria del girone C in cui sono inserite Arabia Saudita, Polonia e Messico. E proprio contro l'Arabia l'Argentina giocherà la prima partita. Pronostico nettamente in favore della squadra di Scaloni ma in un Mondiale così atipico le insidie sono presenti da ogni punto di vista. L'Argentina deve rinunciare a Nico Gonzalez e a Joaquin Correa, che si sono infortunati alla vigilia della rassegna iridata. Si gioca martedì 22 novembre allo stadio Lusail con calcio d'inizio alle 11 ora italiana.



Messi: "Sto bene, non ho alcun problema" "Non ho alcun problema fisico, mi sento bene fisicamente e arrivo a questo Mondiale in un gran momento, anche dal punto di vista personale. Qualcuno ha detto che mi ero allenato a parte perché avevo preso un colpo, ma non era nulla di preoccupante". Leo Messi ha rassicurato sulle sue condizioni alla vigilia dell'esordio al Mondiale con l'Arabia Saudita, soprattutto dopo gli allenamenti a parte dei giorni scorsi e l'immagine della caviglia destra gonfia (vedi foto sotto) circolata sui media argentini. "Sarà il mio ultimo Mondiale e quindi l'ultima opportunità di realizzare il mio grande sogno", ha poi aggiunto nella conferenza.

La caviglia destra di Messi nell'allenamento di rifinitura dell'Argentina - Foto TycSports

Argentina, c'è Lautaro con Messi Leo Messi sarà dunque regolarmente in campo nel 4-3-3 impostato da Scaloni. Accanto all'ex Barcellona ci saranno Lautaro Martinez e Angel Di Maria. A centrocampo sicuri del posto Paredes e De Paul, con il Papu Gomez che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Mac Allister. In difesa coppia di centrali di grande impatto fisico come Otamendi e Romero, Acuna e Molina terzini. Febbre per Guido Rodriguez, proverà a essere in panchina.



ARGENTINA (4-3-3), la probabile formazione: Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct. Scaloni