Gli allenamenti in solitaria lontano dal resto del gruppo degli scorsi giorni sono già un lontano ricordo, la caviglia destra gonfia, immortalata in allenamento dai media argentini, non preoccupa. Leo Messi sarà in campo nell'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 dell'Argentina contro l'Arabia Saudita (martedì 22 novembre alle 11 italiane). E' stato lo stesso fuoriclasse di Rosario a tranquillizzare un Paese intero nella conferenza stampa della vigilia. "Non ho alcun problema fisico, mi sento bene fisicamente e arrivo a questo Mondiale in un gran momento, anche dal punto di vista personale - le parole dell'attaccante del Psg -. Qualcuno ha detto che mi ero allenato a parte perché avevo preso un colpo, ma non era nulla di preoccupante". Accantonate le preoccupazioni sulle condizioni fisiche, il 10 dell'Albiceleste può concentrarsi sul campo.