OH EMBOLO, OH EMBOLO, OH EMBOLO…

E poi la Embolo song, un autentico cult, il primo coro mai riservato dai tifosi svizzeri a un proprio giocatore. Per creatività e musicalità, di diritto tra i più originali del gioco, e popolarissimo fin da Euro 2016 (il suo primo grande torneo). Oh Embolo, Oh Embolo, Oh Embolo sulle note di The lions sleep tonight, resa celebre (anche) dal film Il Re Leone. I leoni riposano questa sera, come ha messo lui al riposo i leoni (e parenti) camerunensi

