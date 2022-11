Cosa serve al Galles per passare?

• Sicuramente un'impresa: i gallesi sono a quota 1 e devono battere l'Inghilterra, sperando in un pari nell'altra partita tra Usa e Iran. In questo scenario, Inghilterra, Iran e Galles sarebbero tutte e a quota 4 punti (con gli Usa a 3) e sarebbe decisiva la differenza reti. Davanti a tutti gli inglesi (attualmente a +4 con ampio margine anche in caso di ko), il Galles salirebbe dal -2 attuale a (almeno) un -1. L'Iran, pareggiando, resterebbe a -2. Dunque prima Inghilterra, secondo Galles e terzo Iran per classifica avulsa.

• E se nell'altra partita tra Usa e Iran arrivasse la vittoria di una delle due? A quel punto Galles e Inghilterra si giocherebbero il secondo posto pari a quota 4 punti. La discriminante, come detto, è la differenza reti. Per ribaltarla e passare davanti agli inglesi, il Galles dovrebbe vincere con 4 o più gol di scarto…