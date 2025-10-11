Difficilissimo conquistare il primo posto del girone e l’accesso diretto ai Mondiali, ma almeno la Nazionale di Gattuso batte l’Estonia 3-1 ed è seconda solitaria nel raggruppamento davanti a Israele. A Tallin, l’Italia attacca e passa con Kean, poi Retegui sbaglia un rigore da lui stesso procurato ma prima del break fa 2-0. Nella ripresa segna anche Pio Esposito, subentrato al 15’ a Kean uscito per infortunio. Un errore di Donnarumma consente a Sappinen di chiudere la sfida sul 3-1

