EST1
ITA3
LAT2
AND2
UNG2
ARM0
NOR5
ISR0
POR1
IRL0
SPA2
GEO0
BGR1
TUR6
SER0
ALB1
Qualificazioni MondialiGiornata 7 - sabato 11 ottobre 2025Giornata 7 - sab 11 ott
Fine
Estonia
Sappinen R. 76'
1 - 3
Italia
Kean M. 4'Retegui M. 38'Esposito F. 74'
Estonia
Sappinen R. 76'
1 - 3 Italia
Kean M. 4'Retegui M. 38'Esposito F. 74'
Estonia-Italia 1-3: video, gol e highlights

Difficilissimo conquistare il primo posto del girone e l’accesso diretto ai Mondiali, ma almeno la Nazionale di Gattuso batte l’Estonia 3-1 ed è seconda solitaria nel raggruppamento davanti a Israele. A Tallin, l’Italia attacca e passa con Kean, poi Retegui sbaglia un rigore da lui stesso procurato ma prima del break fa 2-0. Nella ripresa segna anche Pio Esposito, subentrato al 15’ a Kean uscito per infortunio. Un errore di Donnarumma consente a Sappinen di chiudere la sfida sul 3-1

