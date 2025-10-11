Le pagelle di Estonia-Italia 1-3

A Tallinn finisce 1-3 tra Estonia e Italia. Il migliore in campo è Pio Esposito, che entra nel primo tempo al posto di Kean infortunato e trova un gran gol nella ripresa: è il suo primo in Nazionale. Bene anche lo stesso Kean e Orsolini. Il peggiore nella squadra di Gattuso è Donnarumma: papera e gol subito sull'unico tiro estone. I voti e le pagelle di Stefano De Grandis

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO