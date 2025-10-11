Esplora tutte le offerte Sky
Estonia-Italia 1-3, le pagelle della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

qual. mondiali fotogallery
15 foto

A Tallinn finisce 1-3 tra Estonia e Italia. Il migliore in campo è Pio Esposito, che entra nel primo tempo al posto di Kean infortunato e trova un gran gol nella ripresa: è il suo primo in Nazionale. Bene anche lo stesso Kean e Orsolini. Il peggiore nella squadra di Gattuso è Donnarumma: papera e gol subito sull'unico tiro estone. I voti e le pagelle di Stefano De Grandis

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO

Le pagelle di Estonia-Italia 1-3

qual. mondiali

15 foto

Il Portogallo vince nel recupero, goleada Turchia

Mondiali

CR7 sbaglia un rigore ma il suo Portogallo vince comunque nel recupero con un gol di Neves....

8 foto

Le classifiche dei gironi delle qualificazioni

qual. Mondiali

L'Italia batte l'Estonia ma anche la Norvegia supera Israele e guadagna ulteriore gap nella...

13 foto

Il Monaco ha scelto Pocognoli per il dopo Hutter

Calciomercato

Il Monaco ha scelto il dopo Hutter. Arriva sulla panchina del Principato Sebastien Pocognoli che...

42 foto

Gli infortunati di A durante la sosta nazionali

le assenze

Saelemaekers si è procurato un problema al flessore nella gara tra Belgio e Nord Macedonia e...

11 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Infortunio alla caviglia per Kean: out al 15'

    qual. mondiali

    Dura solo 15’ la partita di Moise Kean, out per infortunio pochi minuti dopo l’inizio di...

    Oggi anche Norvegia-Israele: il programma

    qual. mondiali

    Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le...

    Infortunio per Estupinan, Pulisic gioca solo 17'

    amichevole

    Brutte notizie per Allegri dall'amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: distorsione alla caviglia...