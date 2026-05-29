Vantaggio della Germania!
6' Ha segnato Nmecha!
Una nazionale quattro volte campione del mondo contro la squadra del Paese più piccolo mai qualificatosi a un Mondiale: è Germania contro Curaçao, partita che inaugura il gruppo E e il programma della giornata odierna. Nagelsmann si affida a Neuer in porta e ad Havertz centravanti. Nmecha a centrocampo preferito a Goretzka e subito in gol col destro a fil di palo. Curaçao con Locadia in attacco e Chong in mediana.
6' Ha segnato Nmecha!
2' - Primo spunto della Germania. Brown entra in area da sinistra e crossa basso: pallone allontanato dalla difesa caraibica
1'- Si parte! Il primo pallone viene toccato da Curaçao
Si affrontano l'allenatore più giovane e l'allenatore più anziano in questo Mondiale, Julian Nagelsmann e Dick Advocaat: tra i due ci sono 40 anni di differenza
L'arbitro marocchino Jalal Jayed dirige il match
Per la prima volta nella storia dei Mondiali, viene suonato e cantato l'inno di Curaçao
Si parte da quello della Germania
La Germania partecipa alla sua ventunesima edizione della Coppa del Mondo, più di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale. I tedeschi hanno vinto il torneo quattro volte, record condiviso con l'Italia tra le nazionali europee. In generale solo il Brasile ha sollevato il trofeo più volte (cinque).
La Germania si è qualificata alla Coppa del Mondo come vincitrice del Gruppo A nelle qualificazioni UEFA. Dopo aver perso l'esordio contro la Slovacchia, ha vinto le successive cinque partite in un girone che comprendeva anche Irlanda del Nord e Lussemburgo. Nick Woltemade è stato il giocatore tedesco che ha contribuito a più gol durante le qualificazioni, segnando quattro reti (con quattro tiri nello specchio) e fornendo un assist.
I tedeschi hanno perso la gara d'esordio nelle ultime due edizioni della competizione (contro il Messico nel 2018 e contro il Giappone nel 2022), mentre l'ultima gara in cui non hanno concesso gol risale alla finale del 2014, vinta 1-0 contro l'Argentina dopo i tempi supplementari.
Con la presenza contro il Curaçao, Manuel Neuer diventerà il secondo tedesco a giocare in cinque edizioni diverse della Coppa del Mondo, dopo Lothar Matthaus. Tra i portieri, sarebbe invece il secondo a riuscirci dopo il messicano Antonio Carbajal.
Dick Advocaat del Curaçao a 78 anni e 260 giorni sarà il Commissario tecnico più anziano nella storia della Coppa del Mondo. Il divario di 39 anni e 299 giorni tra Advocaat e il ct della Germania Julian Nagelsmann (38 anni e 326 giorni) è inoltre il più ampio tra due allenatori rivali nella storia della competizione.
Il Curaçao ha raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia: è la nazione più piccola per superficie e popolazione ad aver conquistato l'accesso a questa fase della competizione.
Primo incrocio in assoluto tra Germania e Curaçao. La Germania ha vinto 14 delle ultime 17 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre provenienti dalle Americhe (1 pareggio, 2 sconfitte).
Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.
Curaçao (4-2-3-1): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna: Hansen, Chong, L.Bacuna; Locadia. Ct. Advocaat.
Alle 19 inizia il torneo di Germania, una delle squadre favorite per la vittoria finale, e Curaçao, alla sua prima storica partecipazione al Mondiale.