Una nazionale quattro volte campione del mondo contro la squadra del Paese più piccolo mai qualificatosi a un Mondiale: è Germania contro Curaçao, partita che inaugura il gruppo E e il programma della giornata odierna. Nagelsmann si affida a Neuer in porta e ad Havertz centravanti. Nmecha a centrocampo preferito a Goretzka e subito in gol col destro a fil di palo. Curaçao con Locadia in attacco e Chong in mediana.

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