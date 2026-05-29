Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GER1
CUW0
OLA-
JPN-
BRA1
MAR1
HAI0
SCO1
AUS2
TUR0
MondialiGiornata 1 - domenica 14 giugno 2026Giornata 1 - dom 14 giu
LIVE1T
Germania
Nmecha F. 6'
1 - 0
Curaçao
Germania
Nmecha F. 6'
1 - 0 Curaçao
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Germania-Curaçao, ol risultato in diretta LIVE

Una nazionale quattro volte campione del mondo contro la squadra del Paese più piccolo mai qualificatosi a un Mondiale: è Germania contro Curaçao, partita che inaugura il gruppo E e il programma della giornata odierna. Nagelsmann si affida a Neuer in porta e ad Havertz centravanti. Nmecha a centrocampo preferito a Goretzka e subito in gol col destro a fil di palo. Curaçao con Locadia in attacco e Chong in mediana.

LE CLASSIFICHE - I CONVOCATI

LIVE
GOL!

Vantaggio della Germania!

6' Ha segnato Nmecha!

2' - Primo spunto della Germania. Brown entra in area da sinistra e crossa basso: pallone allontanato dalla difesa caraibica

calcio d'inizio!

1'- Si parte! Il primo pallone viene toccato da Curaçao

Si affrontano l'allenatore più giovane e l'allenatore più anziano in questo Mondiale, Julian Nagelsmann e Dick Advocaat: tra i due ci sono 40 anni di differenza

L'arbitro marocchino Jalal Jayed dirige il match

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, viene suonato e cantato l'inno di Curaçao

Il momento degli inni nazionali

Si parte da quello della Germania

Le squadre stanno entrando in campo

La Germania è la squadra europea più presente ai Mondiali

La Germania partecipa alla sua ventunesima edizione della Coppa del Mondo, più di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale. I tedeschi hanno vinto il torneo quattro volte, record condiviso con l'Italia tra le nazionali europee. In generale solo il Brasile ha sollevato il trofeo più volte (cinque). 

Il percorso della Germania per arrivare al Mondiale

La Germania si è qualificata alla Coppa del Mondo come vincitrice del Gruppo A nelle qualificazioni UEFA. Dopo aver perso l'esordio contro la Slovacchia, ha vinto le successive cinque partite in un girone che comprendeva anche Irlanda del Nord e Lussemburgo. Nick Woltemade è stato il giocatore tedesco che ha contribuito a più gol durante le qualificazioni, segnando quattro reti (con quattro tiri nello specchio) e fornendo un assist. 

Germania, problemi all'esordio nelle ultime due edizioni

I tedeschi hanno perso la gara d'esordio nelle ultime due edizioni della competizione (contro il Messico nel 2018 e contro il Giappone nel 2022), mentre l'ultima gara in cui non hanno concesso gol risale alla finale del 2014, vinta 1-0 contro l'Argentina dopo i tempi supplementari. 

Neuer eguaglia Matthaus al Mondiale

Con la presenza contro il Curaçao, Manuel Neuer diventerà il secondo tedesco a giocare in cinque edizioni diverse della Coppa del Mondo, dopo Lothar Matthaus. Tra i portieri, sarebbe invece il secondo a riuscirci dopo il messicano Antonio Carbajal. 

Dick Advocaat il Ct più anziano del Mondiale

Dick Advocaat del Curaçao a 78 anni e 260 giorni sarà il Commissario tecnico più anziano nella storia della Coppa del Mondo. Il divario di 39 anni e 299 giorni tra Advocaat e il ct della Germania Julian Nagelsmann (38 anni e 326 giorni) è inoltre il più ampio tra due allenatori rivali nella storia della competizione. 

La formazione ufficiale del Curaçao

curaçao formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Germania

germania formazione ufficiale curaçao

Prima partecipazione storica per il Curaçao

Il Curaçao ha raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia: è la nazione più piccola per superficie e popolazione ad aver conquistato l'accesso a questa fase della competizione. 

Nessun precedente tra le due squadre

Primo incrocio in assoluto tra Germania e Curaçao. La Germania ha vinto 14 delle ultime 17 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre provenienti dalle Americhe (1 pareggio, 2 sconfitte). 

Le formazioni ufficiali delle due squadre

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Curaçao (4-2-3-1): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna: Hansen, Chong, L.Bacuna; Locadia. Ct. Advocaat.

Inizia il Mondiale anche della Germania

Alle 19 inizia il torneo di Germania, una delle squadre favorite per la vittoria finale, e Curaçao, alla sua prima storica partecipazione al Mondiale.