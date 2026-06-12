Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

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Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi

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Il Mondiale con più Paesi di sempre vede scendere in campo 48 squadre divise in 12 gironi da 4. Qui le classifiche di tutti i gruppi: accedono ai sedicesimi di finale le prime due di ogni girone più le 8 migliori terze. Subito avanti Messico e Corea nel gruppo A. Nel B primo pari del Mondiale, tra Canada e Bosnia

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