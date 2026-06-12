Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Il Mondiale con più Paesi di sempre vede scendere in campo 48 squadre divise in 12 gironi da 4. Qui le classifiche di tutti i gruppi: accedono ai sedicesimi di finale le prime due di ogni girone più le 8 migliori terze. Subito avanti Messico e Corea nel gruppo A. Nel B primo pari del Mondiale, tra Canada e Bosnia
MONDIALI: TUTTI GLI MVP - I MARCATORI
- Il Mondiale allargato a 48 squadre ha ridisegnato la competizione: ci sono 12 gironi da 4 squadre ciascuno
- Chi avanza? Le prime due di ogni gruppo più le 8 migliori terze
- A quel punto si crea il classico tabellone tennistico che, da questa edizione, inizierà dai sedicesimi di finale
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Gol fatti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol fatti nel gruppo
- Condotta disciplinare (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta)
- Ranking Fifa
- Punti fatti nel proprio girone
- Differenza reti nel proprio girone
- Numero di gol fatti nel proprio girone
- Condotta disciplinare
- Ranking Fifa
- Messico: 3 punti (1 partita giocata; 2 gol fatti, 0 gol subiti)
- Corea del Sud: 3 punti (1 partita giocata; 2 gol fatti, 1 gol subito)
- Repubblica Ceca: 0 punti (1 partita giocata; 1 gol fatto, 2 gol subiti)
- Sudafrica: 0 punti (1 partita giocata; 0 gol fatti, 2 gol subiti)
- Canada 1 punto (1 partita giocata; 1 gol fatto, 1 gol subito)
- Bosnia ed Erzegovina 1 punto (1 partita giocata; 1 gol fatto, 1 gol subito)
- Svizzera
- Qatar
- Brasile
- Marocco
- Haiti
- Scozia
- Stati Uniti
- Paraguay
- Australia
- Turchia
- Germania
- Curaçao
- Costa d'Avorio
- Ecuador
- Olanda
- Giappone
- Svezia
- Tunisia
- Belgio
- Egitto
- Iran
- Nuova Zelanda
- Spagna
- Capo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
- Francia
- Senegal
- Iraq
- Norvegia
- Argentina
- Algeria
- Austria
- Giordania
- Portogallo
- Repubblica Democratica del Congo
- Uzbekistan
- Colombia
- Inghilterra
- Croazia
- Ghana
- Panama