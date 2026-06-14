Non passa inosservato il debutto mondiale della Germania di Nagelsmann. Sette gol a Curaçao in una partita in cui brillano talenti ormai affermati come Musiala e Havertz e si fanno notare anche talenti emergenti del calibro di Nmecha e Brown. Sono proprio questi ultimi i giocatori con i voti più alti. Ecco quelli a tutti i protagonisti del match
MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL RACCONTO DI GERMANIA-CURACAO
- MANUEL NEUER voto 6
- JOSHUA KIMMICH voto 7
- JONATHAN TAH voto 5,5
- NICO SCHLOTTERBECK voto 7
- NATHANIEL BROWN voto 7,5
- FELIX NMECHA voto 7,5
- ALEKSANDAR PAVLOVIC voto 6
- LEORY SANÉ voto 5,5
- JAMAL MUSIALA voto 7
- FLORIAN WIRTZ voto 6,5
- KAI HAVERTZ voto 7
- Dal 64' UNDAV voto 7
- Dal 72' GORETZKA voto 6
- Dal 72' RAUM voto 6
- Dal 72' RUDIGER voto 6
- Dall'83' ANTON voto S.V.
- ROOM voto 6
- FONVILLE voto 5
- OBISPO voto 5
- BAZOER voto 4,5
- FLORANUS voto 4,5
- COMENENCIA voto 7
- L. BACUNA voto 5
- J. BACUNA voto 5
- CHONG voto 5,5
- Dall'83' KASTANEER voto S.V.
- LOCADIA voto 5,5
- Dal 65' MARGARITHA voto 5,5
- HANSEN voto 5
- dal 46' ANTONISSE voto 5