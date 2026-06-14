 Germania Curacao 7-1, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Germania-Curacao 7-1: le pagelle

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Non passa inosservato il debutto mondiale della Germania di Nagelsmann. Sette gol a Curaçao in una partita in cui brillano talenti ormai affermati come Musiala e Havertz e si fanno notare anche talenti emergenti del calibro di Nmecha e Brown. Sono proprio questi ultimi i giocatori con i voti più alti. Ecco quelli a tutti i protagonisti del match

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL RACCONTO DI GERMANIA-CURACAO

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