Introduzione

Sono stati sorteggiati i 12 gironi di qualificazione europei per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Sarà la prima rassegna mondiale aperta a 48 squadre, di cui 16 provenienti dall'Uefa. L'Italia, come altre sette nazionali, dovrà affrontare i quarti di finale di Nations League a marzo prima di conoscere le sue avversarie. C'è il rischio di incontrare la Norvegia di Haaland. Ostacolo Serbia per l'Inghilterra. Una tra Olanda e Spagna affrontare la Turchia di Montella

