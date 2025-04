Strette di mano, colloqui e contatti fitti con la dirigenza del Milan. Mancavano solo le firme, che però non arriveranno. La società rossonera ha deciso di non puntare più su Fabio Paratici per il ruolo da direttore sportivo. La squalifica dell'ex Juventus fino al 20 luglio, con tutte le complicanze e limitazioni che ne derivano, hanno allarmato la dirigenza del Milan. Come ha spiegato Luca Marchetti su Sky Sport Insider, a frenare l'operazione potrebbero essere state anche delle considerazioni in merito arrivate dalle autorità calcistiche. Il club così ha deciso di non rischiare.

E ora? Serve al più presto una figura che inizi a programmare la prossima stagione, quella della rinascita. Il nuovo direttore sportivo dovrà valutare e scegliere il nuovo allenatore e affrontare le situazioni di mercato più spinose: occuparsi dei giocatori che andranno in scadenza subito o che rientreranno dai prestiti, da Joao Felix ad Abraham, e soprattutto occuparsi del "faldone" francese, ovvero i contratti in essere di Maignan o Theo Hernandez fino al 2026. Cessione o rinnovo?



Ma, appunto, chi se ne occuperà? In ballo ci sono le figure di Igli Tare e Tony D'amico. Analizziamole insieme: