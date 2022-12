È diventato il primo giocatore a segnare una tripletta all'esordio da titolare dai tempi di Klose (nel 2002), ma ci sono altri dodici calciatori ad aver debuttato con una scorpacciata di gol. Di chi è il primato di gol in una singola partita dei Mondiali? Chi è l'unico ad aver registrato due triplette consecutive o ad averla realizzata in finale? Il più veloce di sempre, per farne tre, ci ha messo appena 8 minuti!

CHI È GONÇALO RAMOS