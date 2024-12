Una formazione stellare… in scadenza. In Francia 'L'Équipe' ha stilato la formazione ideale dei giocatori il cui contratto (ad oggi) terminerà nell'estate del 2025. Una top XI di stelle da quasi 400 milioni di valore di mercato (secondo le stime Transfermarkt). Cosa sarebbe in grado di vincere?

