La Federazione spagnola ha reso ufficiale la lista dei convocati della nazionale per le due partite in programma nel mese di novembre: le Furie Rosse giocheranno il primo match il 15 contro la Croazia, sfida valida per la Uefa Nations League, per poi scendere in campo il 18 nell’amichevole contro la Bosnia. Non mancano le sorprese (7 i cambi rispetto a ottobre) nei 24 chiamati dal CT Luis Enrique, che ha deciso di portare con sé anche due novità assolute come Mario Hermoso e Brais Mendez, lasciando a casa - per motivi diversi - invece nomi più conosciuti come Marcos Alonso, Raul Albiol, Nacho, Bartra, Paco Alcácer e i due infortunati Koke e Thiago. L’unico ‘italiano’ presente in lista è il confermatissimo Suso, protagonista in Serie A con la maglia del Milan. Torna in rosa a sorpresa dopo due esclusioni consecutive l’esterno del Barcellona Jordi Alba. Ecco la lista completa dei convocati.

Portieri. De Gea, Kepa, Pau López.

Difensori. Jonny Otto, Azpilicueta, Diego Llorente, Ramos, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Gayá, Jordi Alba.

Centrocampisti. Busquets, Fornals, Brais, Sergi Roberto, Saúl, Ceballos, Rodri.

Attaccanti. Suso, Rodrigo, Iago Aspas, Morata, Isco, Asensio.

L'ultima trovata social di Luis Enrique

Come ormai da tradizione, l'annuncio della lista della Spagna è stato fatto in un modo davvero originale. Nelle prime due convocazioni, Luis Enrique aveva utilizzato due diversi espedienti per annunciare i giocatori della sua rosa: prima scrivendoli su una lavagnetta con il pennarello, poi appendendo le loro maglie nello spogliatoio. Protagonista del terzo video lanciato sui social ancora lo stesso CT, che ha come al solito svelato personalmente ogni giocatore presente nella sua rosa. Questa volta ognuno dei 24 convocati, raffigurato su un foglio dotato di calamita, è stato inserito in buste (con disegnato il logo della squadra di appartenenza) e pescato poi dall'allenatore, incaricato di appendere le fotografie su una lavagna. Curiosamente, il primo nome estratto dall'ex Barcellona è stato quello di Suso, unico esponente della Serie A nella nazionale.