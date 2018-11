Brutte notizie per Roberto Mancini, il ct azzurro infatti deve fare a meno di Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus ha accusato un problema agli adduttori, che lo ha costretto a lasciare il ritiro di Coverciano, dove la Nazionale sta lavorando in vista degli impegni contro Portogallo in Nations League e Stati Uniti in amichevole. Il classe 1994 non verrà sostituito da Mancini, che resterà dunque con otto attaccanti a disposizione. L'obiettivo di Bernardeschi è quello di rientrare in tempo per il match tra Juve e Spal, in programma dopo la sosta all'Allianz Stadium, probabile che riesca ad esserci anche se bisognerà valutare come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.