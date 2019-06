Dallo Sporting alla Juve: CR30

La parabola vincente di Ronaldo comincia proprio in quel di Lisbona, dove con la squadra biancoverde comincia a riempire la sua 'stanza dei sogni', ricca di coppe. Con lo Sporting, Cristiano trionfa nella Supercoppa portoghese. Nella finale contro il Leixões resta in panchina, ma il 5-1 inflitto dai suoi compagni avversari agli avversari basta per fregiarsi del primo titolo. Poi passa al Manchester United, e all'Old Trafford diventa un crack, capace di vincere il suo primo Pallone d'Oro e aiutare i Red Devils ad arricchire la bacheca di altri 10 trofei: una Champions League, un Mondiale per club, 3 Premier League, una FA Cup, 2 Coppe di Lega Inglese e 2 Community Shield. Il paradosso è che, nonostante questi primati, il meglio deve ancora venire. Trasferitosi al Real Madrid, infatti, CR7 entra nella leggenda: conquista 5 Champions League, 3 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee (quella del 2016 non gli viene riconosciuta perché infortunato e assente durante la sfida al Siviglia), 2 volte la Liga, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe spagnole, per un totale di 15 titoli. Nel frattempo ha aggiunto un Europeo e altri 4 Palloni d'Oro suo palmares. La scorsa estate si chiude anche il ciclo spagnolo e Ronaldo arriva in Serie A, dove non smette di mostrare la sua miglior qualità: vincere. Un suo gol consegna nelle mani dei bianconeri la Supercoppa Italiana, i 21 totali in Serie A contribuiscono all'ottavo scudetto di fila della Juve. Ma per chiudere bene la stagione manca ancora un tassello, la Nations League. E il finale si sa. Cristiano sale a quota 30. In attesa del prossimo.