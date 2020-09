Dopo 10 mesi l'Italia di Mancini tornerà in campo venerdì sera contro la Bosnia per la prima giornata del Gruppo 1 della League A della Nations League. Unico piccolissimo dubbio legato alle condizioni di Jorginho, che comunque dovrebbe guidare il centrocampo azzurro. In avanti Belotti favorito su Immobile: chi non giocherà dall'inizio sarà titolare contro l'Olanda

"La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui a seguirci". La Nations League degli azzurri parte dall'appello del ct Roberto Mancini nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio di stagione della sua Italia, domani al Franchi contro la Bosnia. Il ct ha sottolineato l'importanza della competizione, le cui fasi finali si disputeranno in Italia. L'XI che affronterà la Bosnia terrà conto dell'impegno ravvicinato con l'Olanda, il 7 settembre in trasferta nei Paesi Bassi: "Rispetto a domani qualcosa cambieremo per la successiva trasferta - ha spiegato il Mancio - Punteremo su chi ha la condizione fisica più brillante e comunque quasi tutti giocheranno almeno una delle prossime due gare". Tra gli avversari ci sarà Dzeko, mentre è assente Pjanic, risultato positivo al coronavirus dopo la vacanza in Sardegna.

La probabile formazione dell'Italia

La Scarpa d'Oro Ciro Immobile dovrebbe giocare contro l'Olanda, dunque il "Gallo" Belotti è in pole per il posto da centravanti titolare contro la Bosnia. Ai suoi lati, nel tridente, ci saranno Chiesa e Insigne. A centrocampo le certezze sono Zaniolo e Barella, mentre davanti alla difesa dovrebbe esserci Jorginho. Nella linea difensiva si rivede Florenzi, che in conferenza stampa ha parlato della sfida nella sfida con Dzeko: "Sarà solo un avversario, lo saluterò prima e dopo ma nei 90' se ci sarà da dargli una scarpata gliela darò tranquillamente e penso che anche lui farà altrettanto, poi amici come prima". La coppia di centrali a protezione di Gigio Donnarumma sarà composta dai bianconeri Bonucci e Chiellini, mentre per il ruolo di terzino sinistro il favorito è Biraghi.

ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini