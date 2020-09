Al via con Lettonia-Andorra (0-0) la Nations League 2020-2021. In campo altre nove sfide tra le quali spicca Germania-Spagna valida per la Lega A (gruppo 4). Interessante il match tra Svizzera e Ucraina così come Russia-Serbia. Le altre gare: Turchia-Ungheria, Bulgaria-Irlanda, Finlandia-Galles, Moldavia-Kosovo, Slovenia-Grecia e Far Oer-Malta