"Felice di essere tornato!": sono queste le parole che accompagnano le immagini di Cristiano Ronaldo, in campo ad allenarsi col resto della nazionale portoghese. L’attaccante ha pubblicato alcune foto mentre è in azione, segno che l’infezione al dito del piede destro che l’aveva tenuto fuori è stato risolto. Senza di lui, in ogni caso, il Portogallo ha superato la Croazia con un netto 4-1 all’esordio in Nations League sabato 5 settembre e si prepara al prossimo impegno, quello di martedì contro la Svezia. Per questa partita, speciale perché potrebbe raggiungere i 100 gol in nazionale, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere a disposizione: ulteriori conferme sono attese nelle prossime ore.