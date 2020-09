Ronaldo out: non convocato per Portogallo-Croazia

Il portoghese salta la sfida di Nations League contro la Croazia per l'infezione al dito del piede destro che lo affligge già da qualche giorno. L'obiettivo è rientrare per la partita contro la Svezia in programma martedì 8 settembre: se dovesse scendere in campo, CR7 potrebbe raggiungere i 100 gol con la maglia della Nazionale

Rientro in campo già martedì?

Nulla di grave per Cristiano Ronaldo, altrimenti il giocatore sarebbe per logica rientrato a Torino per proseguire le cure con la Juventus. La situazione resta da tenere sotto controllo, ma l'obiettivo di CR7 è tornare in campo già durante questa manche di Nations League. Martedì 8 settembre infatti il Portogallo volerà in Svezia per la seconda giornata della competizione: lì il fuoriclasse conta di esserci. Anche perché i suoi gol con la maglia della Nazionale sono 99 in 164 presenze, ormai dallo scorso novembre: è l'occasione per centrare quota 100.