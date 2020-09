Dopo Torino, anche la giunta comunale milanese ha deliberato la propria candidatura per ospitare le finali della Nations League appena partita, che si disputeranno tra settembre e ottobre 2021. "Un evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città", scrive il Comune in una nota. Le due città ora presenteranno la candidatura unitaria all'Uefa

Milano è pronta a formalizzare insieme a Torino la candidatura per ospitare le finali di Nations League 2021. La giunta comunale ha infatti approvato la presentazione degli 'Impegni dell'autorità della città ospitante' (Host City authority undertaking), al fine di formalizzare la candidatura. In caso di qualificazione dell'Italia alla fase finale e di assegnazione delle finali al nostro Paese le partite si disputeranno tra l'Allianz Stadium e lo stadio di San Siro. La Nations League dell'Uefa è il più importante torneo calcistico d'Europa per squadre nazionali affiliate all'Uefa dopo l'Europeo: "Un evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città - come sottolinea una nota del Comune - che nel 2016 ha già ospitato con successo la finale di Champions League". Il torneo si disputa ogni due anni e quella del 2021 sarà la seconda edizione: le finali si svolgeranno fra i mesi di settembre e ottobre. Il dossier di proposta della candidatura di Milano e Torino, redatto in collaborazione con la Figc, verrà consegnato alla Uefa entro il 16 settembre 2020.