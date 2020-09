Phil Foden e Mason Greenwood non voleranno verso la Danimarca insieme al resto della Nazionale inglese. Il centrocampista del Manchester City e l'attaccante dello United non prenderanno dunque parte alla seconda giornata di Nations League (martedì, ore 20:45). Stando a quanto scritto inizialmente dalla rivista islandese DV e a quanto ribadito poi dai media inglesi, i due sarebbero stati cacciati dal ritiro perché rientrati nell'albergo di Reykjavik in compagnia di alcune ragazze, violando così le regole anti-coronavirus e il codice di comportamento della Nazionale. La Football Association sta indagando sui resoconti degli organi di informazione islandesi e inglesi, situazione ribadita anche dallo stesso Southgate: "Purtroppo questa mattina mi è stato riferito che i due ragazzi hanno infranto le regole anti contagio - ha spiegato in conferenza il Ct - abbiamo dovuto decidere il loro allontanamento in maniera molto rapida perché non avessero contatti con i compagni. Considerate le procedure che dobbiamo seguire ora, devono tornare in Inghilterra separatamente dal resto del gruppo". Southgate ha poi negato le notizie riportate in un primo momento dai media, secondo cui i due calciatori avrebbero portato delle ragazze nella sede del ritiro: "Non è successo niente nelle aree dell'hotel da noi occupate - ha precisato - non entrerò nei dettagli fino a quando non saranno chiari. Ma nessuno, oltre a noi, è stato all'interno della struttura".