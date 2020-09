Parte con una vittoria del Galles sulla Bulgaria la seconda giornata di Nations League. Successo anche per le Isole Faroe ad Andorra. Vincono Russia (gol di Miranchuk) e Finlandia. Occhi puntati su Spagna-Ucraina e Svizzera-Germania e su diversi italiani in campo: Kolarov e Milenkovic nella Serbia, Gosens schierato titolare da Low ma anche Rrahmani e Vojvoda. In panchina Under e Calhanoglu