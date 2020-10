Mancini sorprende in alcune scelte, ad esempio dando fiducia ad alcuni elementi come Emerson, titolare in Nazionale l’ultima volta circa un anno fa e che nel Chelsea non gioca molto. Acerbi, che fino alle 15 non sapeva di dover giocare, scelto al posto di Chiellini che probabilmente tornerà con l’Olanda. Continua l’alternanza Belotti-Immobile, con il Gallo più propenso al gioco di sponda con i compagni e quindi ritenuto da Mancini ideale per affrontare la Polonia, mentre Immobile, perfetto per il gioco in profondità, tornerà con gli orange