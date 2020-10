Formazioni: le scelte di Mancini

Pochi dubbi al centro dell'attacco: Mancini aveva preannunciato Immobile e così è, scelta inevitabile anche in considerazione della squalifica di Belotti. Ai suoi lati, nel tridente, nuova chance per Chiesa e conferma anche per Lorenzo Pellegrini. Mediana identica a quella che ha affrontato la Polonia: in questo momento, il trio Barella-Jorginho-Verratti non si discute. In difesa, con Donnarumma in porta, cambiano 3/4, con il ritorno di Chiellini accanto a Bonucci e, sulle fasce, D'Ambrosio-Spinazzola al posto di Florenzi-Emerson