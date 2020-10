Sono terminate le due gare della quarta giornata in programma oggi alle 18. La Finlandia è in testa al Gruppo 4 di lega B dopo aver sconfitto per 1-0 (gol di Jensen) l'Irlanda. Grande equilibrio nel Gruppo 4 di Lega C con l'Albania di reja che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in Lituania.