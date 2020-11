Tante defezioni tra gli azzurri in vista dell'importantissima sfida di Nations League contro la Polonia: Di Lorenzo dovrebbe essere adattato al centro della difesa, in attacco Berardi favorito su Bernardeschi. Piccolo fastidio fisico per Tonali che ha abbandonato anzitempo l'allenamento del sabato

Vincere per scavalcare la Polonia, avversaria nella quinta giornata di Nations League, al primo posto del gruppo 1 di Lega A. È questo l’obiettivo della formazione azzurra che domenica sera alle ore 20.45 scenderà in campo a Reggio Emilia proprio contro la formazione polacca, prima e avanti di un punto nella classifica del girone. Appuntamento dunque da non fallire per l’Italia, nonostante i tanti assenti che condizioneranno le scelte di Evani – il Ct che sostituisce Mancini, ancora in isolamento causa Covid, sulla panchina degli azzurri.